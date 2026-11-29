"živimo u golemom zatvoru"
"Divide et impera": Kako Izrael koristi drevnu imperijalnu taktiku u okupiranom Libanonu
Izrael pokušava fragmentirati Libanon odvajanjem kršćanskog stanovništva na jugu zemlje od ostatka stanovništva.
Na libanonski Dan neovisnosti u nedjelju, glasnogovornica izraelske vojske za arapski jezik Ella Waweya objavila je na društvenoj mreži X videozapis snimljen u učionici u Dibilu, kršćanskom selu na jugu Libanona.
U videozapisu je Libanoncima čestitala nacionalni praznik, pohvalila pjevačicu Fairuz i za teškoće s kojima se suočavaju stanovnici južnog Libanona okrivila libanonsku oružanu skupinu Hezbollah, koja i dalje vodi rat protiv Izraela.
Videozapis je izazvao brojne osude libanonskih dužnosnika, uključujući općinske vlasti Dibila, koje su lokalnim medijima rekle da se posjet dogodio otprilike mjesec dana prije objave snimke.
Općinsko vijeće priopćilo je da je do posjeta došlo "bez prethodne koordinacije s upravom škole". Izraelska vojska priopćila je da se incident istražuje, a nije jasno je li Waweya imala službeno odobrenje za objavu videozapisa.
Za razliku od susjednih šijitskih muslimanskih sela, stanovnicima kršćanskih sela na jugu Libanona uglavnom je dopušteno ostati na svojoj zemlji tijekom izraelskog rata protiv Libanona. No i dalje žive pod izraelskom okupacijom.
"Živimo u golemom zatvoru", rekao je za Al Jazeeru Ayoub Khreish, načelnik općine Ain Ebl, iz svojeg sela na južnoj libanonskoj granici.
"Možemo se kretati samo unutar ovih susjednih sela. Kad god želimo otići u Bejrut, moramo dobiti dopuštenje."
Taj sustav funkcionira putem takozvanog "mehanizma", prema kojem se zahtjev podnosi libanonskoj vojsci, koja ga prosljeđuje Ujedinjenim narodima, a oni potom Izraelcima na odobrenje.
Kršćanska sela koja sada žive pod vlašću izraelske vojske koriste se kao dio izraelske strategije poticanja podjela među libanonskim stanovništvom, rekli su stručnjaci za Al Jazeeru.
Sela pod izraelskom kontrolom
Izrael je u listopadu 2023., nedugo nakon početka genocida u Gazi, pokrenuo opsežan napad na Libanon. Prema podacima libanonskog Ministarstva javnog zdravstva, od tada je ubijeno oko 9000 ljudi.
Južni Libanon, gdje je prisutan Hezbollah, područje je najteže pogođeno nasiljem, s tisućama izraelskih zračnih napada i opetovanim upadima izraelske vojske u sela.
Izraelski rat protiv Libanona doveo je kršćane u južnim selima u nezavidan položaj. Velik dio juga zemlje postao je nepogodan za život zbog izraelskih napada i rušenja objekata. Iako su šijitski muslimani podnijeli daleko najveći teret nasilja, u napadima su ubijani i raseljavani i kršćani.
Početkom studenoga načelnici pet kršćanskih sela uputili su apel Vijeću katoličkih patrijarha i biskupa Libanona, zatraživši pomoć kako bi stanovnici mogli ostati na svojoj zemlji, a raseljeni se vratiti.
"Pomozite nam da ostanak na našoj zemlji bude životni izbor utemeljen na sigurnosti, dostojanstvu, radu i nadi, umjesto tjeskobnog čekanja u neizvjesnosti", napisali su tada.
Khreish, načelnik općine Ain Ebl, rekao je da je nešto više od polovice stanovnika mjesta pobjeglo od početka rata. Svakodnevni konvoji dopremaju hranu i druge potrepštine, no lokalno je gospodarstvo potpuno zamrlo.
Isprva se nadao političkom rješenju krize, no provedba okvirnog sporazuma između Izraela i Libanona iz lipnja, kojim je bilo predviđeno povlačenje izraelskih snaga s juga zemlje i razoružavanje Hezbollaha, nije napredovala kako se prvotno očekivalo. Pregovori između dviju strana u zastoju su od kolovoza.
"Mislili smo da su mir i političko rješenje bliže nego što se sada čini", rekao je. "No čini se da je upravo suprotno – još su daleko."
Kako se okupacija nastavlja, Libanonci u tim selima osjećaju da su prisiljeni suočiti se s političkom stvarnošću u kojoj su se našli. Khreish kaže da izraelski vojnici redovito ulaze u selo i komuniciraju s lokalnim stanovništvom.
"Više ih se ne bojimo", rekao je Khreish. "Pod njihovom smo vlašću, pod vlašću izraelske vojske."
Politička instrumentalizacija
Stručnjaci kažu da je takav poseban odnos prema kršćanima u Libanonu dio šire strategije fragmentiranja i podjele lokalnog stanovništva.
"To je dio dugogodišnje izraelske strategije prema manjinama u regiji, strategije 'podijeli pa vladaj'", rekla je za Al Jazeeru Munira Khayyat, autorica knjige Landscape of War: Ecologies of Resistance and Survival in South Lebanon (Krajolik rata: Ekologije otpora i preživljavanja u južnom Libanonu).
"To, naravno, vidimo u Palestini, a u Libanonu su to oduvijek činili. Oduvijek su imali strategiju odvajanja kršćana od njihova društvenog, etničkog, nacionalnog i povijesnog okruženja kako bi ih pretvorili u pješadiju cionističkog projekta."
U srpnju je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji bi uskoro mogao napustiti dužnost, ustvrdio da libanonski kršćani od Izraela traže zaštitu od svojih muslimanskih susjeda.
"Neka kršćanska sela u Libanonu zapravo su zatražila da ih Izrael pripoji jer ih štitimo od Hezbollaha, fanatika iz Hezbollaha koji ih žele ubiti, a isto činimo za kršćane posvuda", rekao je Netanyahu za Fox News.
Netanyahuove tvrdnje odbacili su libanonski dužnosnici, uključujući Hannu al-Amila, načelnika općine Rmeish, najvećeg pograničnog sela s većinski kršćanskim stanovništvom.
Petnaest sela na jugu Libanona potpisalo je zajedničko priopćenje u kojem su Netanyahuovu tvrdnju nazvali "potpuno izmišljenom" i ocijenili da "nema nikakve veze sa stvarnošću".
Michael Young, libanonski politički analitičar i autor pri Carnegiejevu centru u Bejrutu, rekao je da Izrael želi vanjskom svijetu, a osobito Sjedinjenim Državama, pokazati da štiti kršćane i druge manjine nakon što su njegovi postupci u Gazi snažno okrenuli javno mnijenje protiv njega.
U Gazi je Izrael bombardirao kršćanske crkve u kojima su brojni Palestinci potražili utočište od izraelskog genocida.
"Ljudi poput američkog političkog komentatora Tuckera Carlsona naglašavaju to pitanje, pa iz perspektive odnosa s javnošću Izraelci žele pokazati da su prijateljski nastrojeni prema svim manjinama – Druzima, kršćanima i tako dalje", rekao je Young.
Fragmentirane države
Stručnjaci kažu da izraelska nastojanja da pridobije manjine u regiji predstavljaju više od kampanje odnosa s međunarodnom javnošću.
"Postoji još jedan, mnogo zlokobniji razlog", rekao je Young. "Izraelci u regiji provode politiku fragmentacije."
Young je ukazao na rad koji je u listopadu objavio Tamir Hayman, bivši načelnik Obavještajne uprave izraelske vojske i sadašnji izvršni direktor Instituta za studije nacionalne sigurnosti (INSS), izraelskog istraživačkog instituta.
U radu Hayman iznosi ono što prepoznaje kao nove, nepisane koncepte izraelske nacionalne sigurnosti. Jedan od ključnih koncepata jest stajalište prema kojem "arapske države nisu istinske nacionalne države, nego skupine plemena i etničkih zajednica kojima nedostaju zajednička povijest i temeljna nacionalna vizija".
"Posljedično, podrivanje njihove stabilnosti smatra se prirodnim procesom kojim Izrael može upravljati učinkovitije nego što se može nositi sa snažnim nacionalnim državama, procesom koji bi čak trebao i poticati", nastavlja Hayman.
Brojni libanonski kršćani šokirani su razaranjem šijitskih sela koja ih okružuju te im je "nezamislivo da mogu živjeti bez svojih šijitskih susjeda".
U Ain Eblu Khreish kaže da su rat i okupacija kod stanovnika stvorili osjećaj zarobljenosti te da svaki pokušaj putovanja izvan njihova područja izaziva "neprestanu tjeskobu".
"Samo se nadamo miru i tome da se protiv nas neće voditi rat. Što nam je ovaj rat donio?", rekao je.
Poput mnogih drugih stanovnika južnog Libanona, stanovnici ovih većinski kršćanskih gradova i sela osjećaju da su zaglavljeni u neizvjesnosti, čekajući što će se sljedeće dogoditi.
"Ne razmišljamo o budućnosti. Živimo od danas do sutra. Ne gledamo u budućnost jer ne znamo što će se dogoditi", rekao je Khreish.
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