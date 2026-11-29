„Mi smo imali ideje. Zorana je rekla da razmišlja o kandidaturi kao neovisna kandidatkinja, ali da o stranci ne kaže ništa loše. Čuo sam i ideje o kandidaturi Dragana J. Vučićevića. Bilo bi zanimljivo imati glavnog političkog suparnika koji je iza rešetaka. Ne znam ni sam što bih vam rekao. Da, Zorana je rekla da je red da žena bude predsjednica. Ja kažem, sve je u redu, sve poštujem, ali mislim da imam određena načela. Hoćemo li se držati tih načela ili ne – o tome ćemo odlučivati. Moguće je da ljudi iznesu drugačija načela“, kazao je Vučić na konferenciji za novinare.