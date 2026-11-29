SNS
Vučić otkrio tri opcije za predsjedničke izbore i najavio velike promjene u stranci
Šef zastupničkog kluba "Srbija pobjeđuje“ Aleksandar Vučić rekao je da će Srpska napredna stranka (SNS) sljedećeg tjedna donijeti odluku o sudjelovanju na predsjedničkim izborima te da postoje tri opcije.
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Vučić je najavio da će sjednica Glavnog odbora SNS-a biti održana u četvrtak, 3. prosinca, kada će biti donesena odluka o sudjelovanju ili nesudjelovanju na predsjedničkim izborima.
Dodao je da su u igri tri opcije, od kojih je prva izlazak na izbore s vlastitim kandidatom, te istaknuo da se protivi tom prijedlogu.
„Druga je opcija da podržimo nekoga od neovisnih kandidata, više nas je ljudi pitalo o tome. Treća je da ne izađemo s kandidatom. Pritom uopće ne moramo aktivno voditi kampanju bojkota“, rekao je Vučić.
Rekao je da smatra kako je treća opcija najbolja, ali da je raspoloženje u stranci takvo da bi mogla biti donesena i drugačija odluka.
„Netko bi rekao da sam tvrdoglav, ja mislim da sam principijelan kada o ovome govorim“, kazao je Vučić.
Dio odluke 3. prosinca, dio 13. prosinca
Odgovarajući na pitanja novinara, precizirao je da će odluka o izlasku na predsjedničke izbore dijelom biti donesena 3. prosinca, a dijelom 13. prosinca.
„Trećeg ćemo donijeti odluku hoćemo li izaći sa svojim kandidatom ili ne, a 13. prosinca hoćemo li podržati nekoga od neovisnih kandidata ili ne“, kazao je Vučić.
Zorana Mihajlović ponudila se za kandidatkinju
Prema Vučićevim riječima, bivša ministrica Zorana Mihajlović ponudila se da bude neovisna kandidatkinja na predsjedničkim izborima, uz poruku da je vrijeme da žena bude predsjednica.
„Mi smo imali ideje. Zorana je rekla da razmišlja o kandidaturi kao neovisna kandidatkinja, ali da o stranci ne kaže ništa loše. Čuo sam i ideje o kandidaturi Dragana J. Vučićevića. Bilo bi zanimljivo imati glavnog političkog suparnika koji je iza rešetaka. Ne znam ni sam što bih vam rekao. Da, Zorana je rekla da je red da žena bude predsjednica. Ja kažem, sve je u redu, sve poštujem, ali mislim da imam određena načela. Hoćemo li se držati tih načela ili ne – o tome ćemo odlučivati. Moguće je da ljudi iznesu drugačija načela“, kazao je Vučić na konferenciji za novinare.
Velike promjene u stranci, raspuštanje četiriju najvećih gradskih odbora
Vučić je, iako nije predsjednik SNS-a, najavio velike promjene unutarnje stranačke strukture.
„Oslobodit ćemo općinske odbore. Raspustit ćemo sva četiri velika gradska odbora – beogradski, novosadski, niški i kragujevački. Krenut ćemo u ponovno formiranje političke stranke na toj razini. Tko je dobro radio, ostat će, a većinu će činiti novi ljudi“, kazao je.
Članovima SNS-a poručio je i da nema novca ni funkcija, već samo ideala.
„I odmah da kažem – nema novca, nema velikih funkcija. Ima ideala i tko je spreman tako se boriti, dobrodošao je u SNS. Tko neće, neka ide na Studentsku listu i neka njima pomaže kao što je nama pomagao prije tri-četiri godine“, poručio je Vučić.
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