Open AI / ChatGPT

Vječno pitanje „Što danas kuhati?” moglo bi dobiti jednostavniji odgovor zahvaljujući zanimljivoj hrvatskoj aplikaciji. Listo ne samo da prati popuste u trgovinama nego na temelju namirnica koje su trenutačno na akciji predlaže i što biste mogli pripremiti za ručak.

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Riječ je o domaćem projektu koji na jednom mjestu okuplja aktualne kataloge i ponude hrvatskih trgovačkih lanaca, poput Konzuma, Lidla, Kauflanda, Spara, Plodina i Tommyja.

No, ono što Listo čini posebno zanimljivim jest mogućnost planiranja obroka prema sniženim namirnicama.

Umjesto da prvo odaberete recept pa tek onda krenete u potragu za sastojcima, aplikacija nudi obrnut pristup: Prikazuje jela za koja se barem dio potrebnih namirnica trenutačno može kupiti na akciji.

Među prijedlozima su jednostavna svakodnevna jela poput juha, variva, tjestenine, rižota i raznih mesnih obroka.

Uz svaki recept prikazani su vrijeme pripreme, broj porcija, sastojci na akciji i trgovina u kojoj ih možete pronaći.

Namirnice koje su vam potrebne možete jednim dodirom dodati na popis za kupnju, a aplikacija pritom izračunava procijenjeni trošak.

Listo omogućuje i pretraživanje proizvoda te usporedbu pojedinačnih akcijskih ponuda različitih trgovačkih lanaca.

Popis za kupnju može se koristiti i bez internetske veze, što je praktično kada ste već u trgovini.

Aplikacija je dostupna putem internetskog preglednika te za Android i iPhone, a prvih sedam dana korištenja funkcija popisa besplatno je.

Nakon probnog razdoblja za njihovo daljnje korištenje potrebna je pretplata koja iznosi dva eura mjesečno ili 19,99 eura godišnje, dok pregledavanje kataloga ostaje dostupno bez plaćanja.

Važno je napomenuti da prikazane cijene služe za planiranje kupnje te da konačne cijene treba provjeriti u trgovini.

Ako vam svakodnevno ponestaje ideja za ručak ili želite lakše planirati kupnju namirnica, Listo možete istražiti na stranici uselisto.com.