gospić je naš dom
Ličani ogorčeni Plenkovićevim izjavama: "Narugali ste se strahu"
Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" reagirala je na jučerašnji govor predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića na 22. općem saboru HDZ-a u Šibeniku, u kojem je slučaj nezakonito odloženog otpada u Gospiću nazvao "najmanjom sitnicom".
Njihovo pismo objavljujemo u cijelosti:
"Gospodine Plenkoviću,
ne obraćamo vam se kao premijeru jer premijer ove zemlje ne bi smio izgovoriti ono što ste Vi izgovorili u Šibeniku na Vašem stranačkom skupu i nakon toga mirno pogledati u oči ljude koje je dužan štititi. To nije bilo izgovoreno nespretno ili izvučeno iz konteksta, nego smišljena poruka stranačkog vođe koji je pred svojom publikom Liku još jednom odlučio poniziti.
Tisuće tona opasnog otpada nazvali ste „najmanjom sitnicom“ uz pljesak dvorane u kojoj nikog nije zanimalo što će na to reći majka iz Gospića (pa čak ni naše Ličane koji su sjedili u istoj toj dvorani i pljeskali tim riječima). Narugali ste se ljudima koji godinama žive s opasnim otpadom pod nogama, narugali ste se njihovom strahu i njihovom dostojnastvu. Narugali ste se ideji da država postoji da bi štitila svoje građane, a ne vladajuću stranku i njezin rejting.
Još jednom ste pokazali prijezir ponavljajući da se od otpada u Lici za sada „još nitko nije niti prehladio“. Posljedice onečišćenja tla i vode ne dolaze sutra ili danas već godinama kasnije kada ni vi ni vaši nećete biti na vlasti i na to očito i računate.
Stranačke kolegice za vas su „naše žene“, a žene Like koje žive s otpadom i strahom za vlastitu djecu su očito i dalje „ne tema“ i „najmanja sitnica“. Vaše žene imaju iskaznicu i Vašu zaštitu, naše imaju samo strah za svoju djecu i upravo se u toj razlici vidi koga smatrate vrijednim obrane, a koga ne. Vaše žene su ovih dana priznale krivnju za korpuciju. Njih nisu progonili novinari nego zakon!
Žene Like za Vas nisu „naše žene“ jer nemaju vašu iskaznicu ni ministra koji im otvara radno mjesto, ali gospodine Plenkoviću, one su naše i nikome nećemo dopustiti da njihov strah netko ponizi riječju „sitnica“.
Niste propustili još jednom ljude koji su prosvjedovali za osnovna ustavna prava i poštivanje zakona optužiti za „pumpanje“ posežući, namjerno kako ste rekli, za izrazom iz političkog žargona Srbije.
Mislili ste time „napumpati“ nacionalni ponos, ali gospodine Plenkoviću, taktika vam je promašena. Usporedbu upućujete ljudima iz Like, kraja koji je Domovinskom ratu platio jednu od najviših cijena za obranu Hrvatske. Branitelje, majke, umirovljenike i mlade ljude koji su na ulice izašli tek nakon što ste ih vi godinama ignorirali, nakon što ste vi kršili vlastite zakone, nakon što ste ih uvrijedili sramotnim izjavama, svrstati u tuđu propagandu nije politička retorika nego uvreda koju Vam Lika neće zaboraviti! Gospodine Plenkoviću, koga ste vi time pokušali uvrijediti? Treba li vas podsjetiti kako je „pumpanje“ završilo u Srbiji?
Sramotno je, gospodine Plenkoviću, da čovjek koji vodi ovu državu stranku stavi iznad zdravlja i života ljudi, i sramotno je da pred pljeskom svoje dvorane zaboravi kako se vlast ne dobiva zato da bi se branilo svoje, nego zato da bi se štitilo sve.
Jedan od najvećih problema ove zemlje pretvorili ste u sitnicu, ali zaboravili ste da je život krug u kojem se uloge prije ili kasnije zamijene. Svojim nečinjenjem, omalovažavanjem, relativiziranjem i sustavom koji pod Vašim vodstvom nije funkcionirao onda kada je najviše trebao ne samo u slučaju Like, sami ste se pobrinuli da upravo ta „sitnica“ Vas promovira u najveći hrvatski problem", u potpisu Građanska inicijativa Gospić je naš dom - građanke i građani i Like, građanke i građani Hrvatske.
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