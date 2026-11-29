Mislili ste time „napumpati“ nacionalni ponos, ali gospodine Plenkoviću, taktika vam je promašena. Usporedbu upućujete ljudima iz Like, kraja koji je Domovinskom ratu platio jednu od najviših cijena za obranu Hrvatske. Branitelje, majke, umirovljenike i mlade ljude koji su na ulice izašli tek nakon što ste ih vi godinama ignorirali, nakon što ste vi kršili vlastite zakone, nakon što ste ih uvrijedili sramotnim izjavama, svrstati u tuđu propagandu nije politička retorika nego uvreda koju Vam Lika neće zaboraviti! Gospodine Plenkoviću, koga ste vi time pokušali uvrijediti? Treba li vas podsjetiti kako je „pumpanje“ završilo u Srbiji?