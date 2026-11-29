Nepoznati počinitelj
Provala na zagrebačkoj Trešnjevci: Iz kuće ukradeno nekoliko stotina tisuća eura
Nepoznati počinitelj provalio je u kuću na zagrebačkoj Trešnjevci iz koje je prema procjeni ukrao nekoliko stotina tisuća eura, izvijestila je policija.
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Provala je, prema navodima policije, počinjena između 18. i 25. studenoga, a kuća je u vlasništvu 63-godišnjaka.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
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