Kako navodi Index.hr, tijekom ponovljenog suđenja, zatvorenici su tvrdili da su zidovi ćelija bili vlažni, da je s njih otpadala boja, da su tuševi bili prljavi i puni gljivica. Žalili su se na visoke temperature ljeti i niske zimi, ali i na insekte u samoj ćeliji, kuhinji i blagovaonici. Također, isticali su kako su u sobama predviđenima za dva zatvorenika, boravila njih četvorica, zbog čega je često dolazilo do svađa.