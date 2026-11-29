Spor trajao više od 12 godina
Ubojica tužio Hrvatsku i dobio spor: Država mu mora isplatiti gotovo 10.000 eura, razlog je nevjerojatan
Država Hrvatska mora isplatiti odštetu od 9900 eura, zbog neadekvatnih uvjeta u Kaznionici u Lepoglavi. Naime, muškarac iz Zagreba, koji je tamo služio zatvorsku kaznu za ubojstvo tužio je državu zbog uvjeta u kaznionici.
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Prvostupanjska presuda suda utvrdila je da je tijekom boravka u toj kaznionici, gotovo tisuću dana, imao manje od tri četvorna metra osobnog prostora, čime mu je povrijeđeno ljudsko dostojanstvo, piše Index.hr.
Uz to što država mora 42-godišnjaku platiti odštetu, mora platiti i zakonske kamate od 13. listopada 2014. godine kad je muškarac podnio tužbu. Tu su i troškovi postupka koje država mora platiti jer je izgubila spor, a iznose 3467,26 eura s kamatama.
Muškarac je u Lepoglavu stigao kao 25-godišnjak, nakon što je u veljači 2010. provalio u kuću u zagrebačkoj Dubravi ne bi li ju opljačkao. No, u kući je bila 86-godišnja starica koju je muškarac ugušio, zbog čega je osuđen na kaznu zatvora od 12 godina i šest mjeseci. Na izdržavanje kazne u Kaznionicu u Lepoglavi stigao je krajem veljače 2011. godine.
Tijekom svog boravka više se puta usmeno i pismeno žalio na loše uvjete. Županijski sud u Varaždinu je u travnju 2012. godine utvrdio da mu je uskraćeno pravo na odgovarajući smještaj.
Sud je naložio kaznionici da osigura prostor od najmanje četiri četvorna metra, no to se nije dogodilo. Muškarac je u prosincu 2014. premješten u Kaznionicu u Glini.
Spor trajao više od 12 godina
Tijekom sudskog spora koji je trajao više od 12 godina, sud je saslušao i zatvorenike i predstavnike države. Općinski sud u Varaždinu u srpnju 2019. godine prvo je odbio zatvorenikov zahtjev, a potom i Županijski sud u Splitu u veljači 2020. No, slučaj je potom završio na Vrhovnom sudu koji je u srpnju 2023. ukinuo obje presude i predmet vratio na početak.
Kako navodi Index.hr, tijekom ponovljenog suđenja, zatvorenici su tvrdili da su zidovi ćelija bili vlažni, da je s njih otpadala boja, da su tuševi bili prljavi i puni gljivica. Žalili su se na visoke temperature ljeti i niske zimi, ali i na insekte u samoj ćeliji, kuhinji i blagovaonici. Također, isticali su kako su u sobama predviđenima za dva zatvorenika, boravila njih četvorica, zbog čega je često dolazilo do svađa.
Država se branila tvrdeći da su sobe bile čiste, suhe, osvijetljene i prozračne, te odbacila prigovore o lošim higijenskim uvjetima i ekstremnim temperaturama.
Sud je na kraju presudio u korist muškarca, navevši kako je tijekom boravka u Kaznionici u Lepoglavi bio izložen 'trpljenju i poniženju koje nadilazi stupanj koji je u takvim slučajevima neizbježan'. Zaključio je kako su mu povrijeđena prava zajamčena Ustavom Republike Hrvatske i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava. Sud se složio s tvrdnjom o neadekvatnoj veličini prostora, no istaknuo kako muškarac nije dokazao ostale tvrdnje o neadekvatnim uvjetima u zatvoru.
Obje strane imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od njezina primitka.
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