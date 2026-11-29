Kakvi će biti odnosi?
Balkan nakon Vučića: Hoće li Studentska lista promijeniti politiku Srbije prema susjedima?
Pobjeda Studentske liste otvorila je pitanje hoće li promjena vlasti u Srbiji označiti i početak nove politike Beograda prema susjednim državama. Vanjskopolitički analitičar Boško Jakšić za Nova.rs ocjenjuje da je za ozbiljnije zaokrete još rano i upozorava da bi otvaranje osjetljivih regionalnih pitanja u ovom trenutku moglo dodatno produbiti razlike unutar Studentske liste.
"Imajući u vidu različite kontroverze koje prate odnose Beograda prema regiji, mislim da na tom pitanju sada ne treba inzistirati. Iz jednog jednostavnog razloga – to su pitanja koja dijele Studentsku listu i pokret, a to sada treba izbjegavati", kaže Jakšić za Nova.rs.
Kako objašnjava, nakon promjene vlasti prioritet bi trebala biti unutarnja politička konsolidacija Srbije, dok bi pitanja odnosa sa susjedima, ali i s velikim međunarodnim partnerima, zasad trebalo ostaviti po strani.
"Kao što je prioritet bilo rušenje Vučićeva režima, sada prioritet mora biti unutarnja politička konsolidacija Srbije, a ne otvaranje pitanja odnosa prema Rusiji, Europskoj uniji ili regiji jer su to vrlo osjetljiva pitanja. U ovom trenutku o tome ne treba raspravljati, nego pustiti da stvari idu svojim tijekom, otprilike kao i dosad. Predviđam da će se za nekih sedam, osam mjeseci o tome moći konkretnije raspravljati, u normaliziranoj atmosferi i normaliziranom okruženju", ističe Jakšić.
Što piše u programu Studentske liste?
Vanjskopolitički program Studentske liste predviđa vođenje načelne, uravnotežene i pragmatične politike, uz zaštitu državnih i nacionalnih interesa Srbije. Kada je riječ o regiji, najavljuje se jačanje dobrosusjedskih odnosa, regionalne suradnje, prometne povezanosti te gospodarskih i energetskih veza.
"Njegovat ćemo dobrosusjedske odnose i razvijati regionalnu suradnju, u skladu sa svim načelima međunarodnog prava, sa svim okolnim državama", navodi se u programu.
Međutim, uz takvo opredjeljenje, znatan prostor posvećen je zaštiti položaja Srba u susjednim državama, prije svega u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj.
Upravo bi način na koji će se ta dva cilja uskladiti mogao odrediti buduće odnose Srbije s regijom.
Jakšić ocjenjuje da je program u tom dijelu prilično općenit i da tek treba vidjeti kako će najavljena načela izgledati u praksi.
"Odnosi s državama u regiji i sa susjedima na neki su način definirani vanjskopolitičkim programom Studentske liste, koji je predstavljen i prije izbora. To je prilično općenit dokument u kojem se govori o potrebi za normalizacijom odnosa, u skladu s obostranim interesima i očuvanjem interesa Srba izvan granica Srbije", objašnjava.
Odnosi Podgorice i Beograda
Jedno od prvih pitanja s kojima bi se nova vlast mogla suočiti jest odnos s Crnom Gorom, posebno kada je riječ o položaju srpskog naroda i političkom utjecaju Beograda.
Studentska lista u svojem programu najavljuje zalaganje za poboljšanje položaja Srba u Crnoj Gori, zaštitu njihova identiteta i rješavanje pitanja dvojnog državljanstva, bilo bilateralnim sporazumom ili drugim odgovarajućim pravnim rješenjem. Ipak, Jakšić upozorava da će od presudne važnosti biti način na koji će Beograd pokušati ostvariti te ciljeve.
"Imajući u vidu da je pitanje Srba u Crnoj Gori ujedno i uzrok nesuglasica s Crnom Gorom, tek treba vidjeti u kojoj će se mjeri na tome inzistirati i na koji će se način ostvarivati interesi Srba", kaže.
Prema njegovim riječima, nastavak dosadašnjeg modela političkog djelovanja ne bi predstavljao dobru osnovu za normalizaciju odnosa.
"Ako to bude prema starom modelu, kao što je bilo dosad i kao što je Vučić radio preko svojih lojalista, nekada je to bio i Andrija Mandić, predsjednik Skupštine, a sada je ostao samo Milan Knežević, onda to ne obećava da će doći do neke normalizacije, ali to tek treba pričekati", ocjenjuje Jakšić.
BiH: Različite poruke Studentske liste i otvoreno pitanje Republike Srpske
Još složenija situacija mogla bi biti u odnosima s Bosnom i Hercegovinom, gdje se već mogu prepoznati različiti stavovi unutar Studentske liste.
U službenom programu posebno se inzistira na očuvanju ustavnog položaja i ovlasti Republike Srpske, uključujući njezino pravo veta u zajedničkim institucijama BiH, kao i na zaštiti njezine imovine.
Najavljuje se i preispitivanje dosadašnje primjene takozvanih bonskih ovlasti visokog predstavnika, uz jačanje gospodarskih, infrastrukturnih, obrazovnih i kulturnih veza Srbije i Republike Srpske.
Iako program predviđa dobrosusjedsku suradnju, Jakšić smatra da pojedine izjave predstavnika Studentske liste upućuju na to da još ne postoji potpuno usuglašena politika prema BiH.
"Mislim da kada je riječ o BiH postoje različite izjave koje dolaze iz Studentske liste. One su prilično proturječne. Od izjave akademika Saičića da je granica na Drini, kako je rekao, fiktivna i geometrijska, što je izazvalo pravu buru negodovanja u Sarajevu, pa do nekih mnogo pomirljivijih izjava", navodi Jakšić.
Kako ističe, tek treba vidjeti koji će od tih stavova prevladati i kakvu će ulogu u budućoj politici Beograda imati Republika Srpska.
"Vidjet ćemo jer ta politika još nije definirana. To mi samo daje naslutiti da postoje različiti stavovi. Koja će tu biti uloga Republike Srpske? Dinastija Dodik sada se itekako predstavlja kao veliki prijatelj Studentske liste, ali hoće li Beograd koristiti svoj utjecaj kako bi promijenio neke stavove u Banjoj Luci, što bi omogućilo bolje odnose između Beograda i Sarajeva, i to treba vidjeti", kaže Jakšić.
Upravo bi odnos prema političkom vodstvu Republike Srpske mogao biti jedan od važnijih pokazatelja namjerava li nova vlast mijenjati dosadašnju regionalnu politiku.
Što se očekuje u odnosima s Hrvatskom?
Kada je riječ o Hrvatskoj, Studentska lista u programu posebno naglašava zaštitu prava srpskog naroda, očuvanje njegova nacionalnog, kulturnog i jezičnog identiteta te poboljšanje položaja povratnika.
Najavljuje se i inzistiranje na poštovanju međunarodnih sporazuma kojima se uređuju manjinska prava, dok se kao posebna pitanja izdvajaju primjena prava u sudskim postupcima i dostojanstveno obilježavanje grobnih mjesta.
Ipak, ostaje otvoreno pitanje hoće li se odnosi Beograda i Zagreba pomaknuti sa sporova iz prošlosti prema konkretnoj političkoj i gospodarskoj suradnji.
"Odnosi s Hrvatskom također su načelno definirani potrebom za normalizacijom odnosa, da se ne inzistira na pitanjima iz prošlosti koja opterećuju te odnose. Sve to zvuči prilično općenito", ocjenjuje Jakšić.
Dodaje da postoje brojni načini za poboljšanje odnosa dviju država, ali da je prerano govoriti o tome hoće li nova vlast uskoro poduzeti konkretne korake.
"Postoji mnogo načina da se ti odnosi konkretno poboljšaju. Hoće li toga uskoro biti ili ne, moramo vidjeti", kaže.
Mađarska ima najbolje izglede za brzu suradnju
Za razliku od odnosa s Crnom Gorom, BiH i Hrvatskom, Jakšić najviše prostora za brzo poboljšanje suradnje vidi u odnosima Srbije i Mađarske.
Studentska lista u programu najavljuje produbljivanje strateških partnerstava s državama Europske unije, među kojima se izričito navodi i Mađarska.
Jakšić smatra da bi potpora koju je mađarski premijer Péter Magyar pružio Studentskoj listi mogla olakšati uspostavu bliskih odnosa novih vlasti u Beogradu i Budimpešti.
"Čini mi se da, od svih odnosa u regiji, upravo s Mađarskom postoje najbolji izgledi za brz početak suradnje, imajući u vidu potporu koju je premijer Péter Magyar odmah pružio Studentskoj listi. Mogu se međusobno nadopunjavati, mi možemo koristiti neka mađarska iskustva i mislim da tu može brzo doći do poboljšanja odnosa", kaže Jakšić.
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