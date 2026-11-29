"Kao što je prioritet bilo rušenje Vučićeva režima, sada prioritet mora biti unutarnja politička konsolidacija Srbije, a ne otvaranje pitanja odnosa prema Rusiji, Europskoj uniji ili regiji jer su to vrlo osjetljiva pitanja. U ovom trenutku o tome ne treba raspravljati, nego pustiti da stvari idu svojim tijekom, otprilike kao i dosad. Predviđam da će se za nekih sedam, osam mjeseci o tome moći konkretnije raspravljati, u normaliziranoj atmosferi i normaliziranom okruženju", ističe Jakšić.