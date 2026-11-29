Prema medijskim navodima protjerani su treći savjetnik u veleposlanstvu Irana u Sarajevu Hossein Mahdian Fard te atašei Morteza Fazali i Ehsan Sajjadi Monazzah. Na popisu protjeranih je i osoba po imenu Seyed Yaser Seyed Mohammad i za sada nije jasno u kakvom je statusu on boravio u BiH.