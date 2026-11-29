diplomatsko osoblje
BiH protjerala četvoricu Iranaca zbog sumnje na špijunažu
Četvorica Iranaca od kojih su trojica imala diplomatski status protjerana su iz Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su se tamo bavili špijunažom, potvrdio je u nedjelju ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković navode lokalnih medija.
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Portal Istraga.ba naveo je kako su Iranci napustili BiH 25. studenog nakon što je odluku o njihovu protjerivanju potpisao ministar vanjskih poslova Konaković na temelju informacija što su ih prikupile sigurnosne službe njegove zemlje odnosno Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA).
"Riječ je o sigurnosnom pitanju. Mi smo ovdje postupili na način da smo proslijedili zahtjev... Ovo je pitanje sigurnosnih agencija i neka je oni komentiraju ako žele", kazao je Konaković za portal Raport.
Prema medijskim navodima protjerani su treći savjetnik u veleposlanstvu Irana u Sarajevu Hossein Mahdian Fard te atašei Morteza Fazali i Ehsan Sajjadi Monazzah. Na popisu protjeranih je i osoba po imenu Seyed Yaser Seyed Mohammad i za sada nije jasno u kakvom je statusu on boravio u BiH.
Sigurnosne su agencije identificirale Farda kao službenika iranskog Ministarstva obavještajnih i sigurnosnih poslova (MOIS), zapravo iranske tajne policije poznate i pod nazivom Vevak.
Procjena je kako ta služba ima oko 30 tisuća zaposlanih i izravno je podređena vrhovnom vjerskom vođi Irana.
Pod međunarodnim je sankcijama zbog kršenja ljudskih prava, nedopuštenih obavještajnih aktivnosti i prikrivenih operacija.
Fard je u Bosni i Hercegovini od sredine 2025. godine kada ga je Ministarstvo vanjskih poslova BiH zvanično akreditiralo kao savjetnika u iranskom veleposlanstvu a prije toga je deset godina bio na službi u Njemačkoj.
Ostala trojica protjeranih diplomata vezuju se za Iransku revolucionarnu gardu.
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