Georgia

Trump pobijedio u pravnom postupku oko miješanja u izbore 2020.

author
Hina
|
26. stu. 2025. 18:57
donald trump -reuters
Aaron Schwartz/ REUTERS / Aaron Schwartz

Američki sudac u srijedu je odbacio optužbe protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovih saveznika zbog navodnog pokušaja promjene izbornog poraza republikanaca u Georgiji 2020., po sudskim dokumentima.

Tužitelj Peter Skandalakis zatražio je da se odbaci 39 točaka optužnice, uključujući optužbe za reketiranje, protiv Donalda Trumpa i skupine njegovih pomoćnika, rekavši da bi slučaj bio "neproduktivan".

"Shvaćam da, s obzirom na duboke političke podjele u našoj zemlji, ova odluka neće biti univerzalno popularna", napisao je Skandalakis, koji je ranije ovaj mjesec zamijenio okružnu tužiteljicu Fultona, Fani Willis.

Trumpov odvjetnik Steve Sadow pohvalio je odbacivanje optužbi, rekavši da slučaj nikada nije ni trebao biti pokrenut. Slučaj je jedan od četiri kaznena postupka pokrenuta protiv Trumpa otkako je 2020. izgubio predsjedničke izbore od Joea Bidena.

Samo jedan postupak, koji se odnosio na tajnu isplatu mita porno zvijezdi tijekom predizborne kampanje 2016. da bi šutjela, došao je do suđenja. Sud u New Yorku proglasio ga je krivim.

"Pošten i nepristran tužitelj priveo je kraju ovu pravnu bitku", rekao je Trumpov odvjetnik.

Teme
Donald Trump Izbori 2020 Kazneni postupci Odbacivanje optužbi Predsjednički izbori SAD

