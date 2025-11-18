Što trebate znati o Trumpu i Epsteinovim dosjeima: I što će se dogoditi sljedeće

Desetljeće kasnije, Maxwell je regrutirala Virginiju Giuffre, tada 16-godišnjakinju, iz Mar-a-Laga, gdje je radila kao spremačica u garderobi, da bude maserka za Epsteina. Giuffre je bila jedna od najistaknutijih tužiteljica Epsteina i javno je opisala kako ju je on podveo princu Andrewu iz Ujedinjenog Kraljevstva. Tužila je tadašnjeg princa, koji se nagodio izvan suda 2022. godine. Giuffre, koja je ove godine počinila samoubojstvo, više je puta rekla da nikada nije vidjela nikakvu nepravdu od strane Trumpa.