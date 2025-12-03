Trump pokreće antiimigrantsku operaciju u New Orleansu

Američki imigracijski dužnosnici započeli su operaciju uhićenja ilegalnih useljenika u New Orleansu, rekli su savezni dužnosnici, čime je taj grad postao posljednji na meti represije predsjednika Donalda Trumpa.
Američko ministarstvo domovinske sigurnosti priopćilo je da će operacija biti usmjerena na počinitelje kaznenih djela koji su pušteni iz lokalnog pritvora. Naime, pušteni su temeljem gradskih politika koje ograničavaju suradnju s federalnim tijelima za provedbu imigracijskih mjera.
Trump, republikanac, naredio je takve operacije u gradovima pod vodstvom demokrata diljem SAD-a, uključujući Los Angeles, Chicago i Washington, D.C., u nastojanju da deportacije podigne na rekordne razine.
Stanovnici i lokalni dužnosnici u gradovima koji su bili meta represije protiv imigracije usprotivili su se, rekavši da su agenti granične patrole i službe za useljeništvo i carinu (ICE) uhitili mnoge ljude bez kaznenog dosjea i koristili taktike koje su ugrozile stanovnike.
"Nismo svi kriminalci"
Žena, koja je tražila da je se predstavi samo imenom Abby, rekla je da je njezina obitelj došla u SAD iz Meksika prije dvadeset godina, ali da ona i ostali nisu uspjeli dobiti legalni status.
Rekla je da je zabrinuta da bi je imigracijske vlasti mogle uhititi i odvojiti od njezinog 10-godišnjeg sina, američkog državljanina.
"Nismo svi kriminalci", rekla je. "Mi smo vrijedni ljudi. Mi smo ljudi koji rano ustaju kako bi ostvarili svoje ciljeve i bore se za svoje snove."
Očekuje se da će operacija u New Orleansu, gradu s oko 384 tisuće stanovnika, trajati do kraja godine, ali njezin opseg i dalje nije poznat.
Prošli mjesec savezni sudac ukinuo je uredbu iz 2013. koja je ograničila ovlast policijske uprave New Orleansa da pomaže u provođenju saveznih imigracijskih zakona.
Ipak, nadzornica policijske uprave New Orleansa Anne Kirkpatrick krajem studenog izjavila je da grad neće provoditi savezni zakon o imigraciji.
Akcija u New Orleansu provodi se nakon one koju je vodila granična patrola u Charlotteu u Sjevernoj Karolini.
