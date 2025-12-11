Oglas

sudjelovao bi i zelenski

Trump: Pozvali su nas na sastanak u Europi ovog vikenda

author
Hina
|
11. pro. 2025. 06:34
Donald Trump
ANNA MONEYMAKER / Getty Images via AFP

Sjedinjene Američke Države pozvane su na sastanak u Europi ovog vikenda, na kojem se očekuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, rekao je u srijedu američki predsjednik Donald Trump.

Međutim, Trump je ostavio otvorenim pitanje hoće li SAD prisustvovati sastanku i, ako hoće, na kojoj razini.

Trump je u Bijeloj kući rekao da je telefonom razgovarao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i britanskim premijerom Keirom Starmerom o situaciji u Ukrajini.

"Željeli bi da odemo na sastanak tijekom vikenda u Europu, a mi ćemo donijeti odluku ovisno o tome s čime se jave", rekao je Trump, ne precizirajući na koga misli.

Na pitanje očekuje li se na skupu i ukrajinski predsjednik, Trump je odgovorio: "Sa Zelenskim i nama."

U vezi s pozivom s Merzom, Macronom i Starmerom, Trump je rekao da su "razgovarali o Ukrajini prilično oštrim riječima".

Dodao je da je bilo "nekih malih sporova oko ljudi", ne navodeći detalje.

Ponovno je pozvao na održavanje izbora u Ukrajini.

Njemačka vlada ranije je izjavila da su četvorica čelnika razgovarala o statusu pregovora o prekidu vatre u Ukrajini te da namjeravaju nastaviti intenzivan rad u nadolazećim danima na mirovnom planu koji podržava SAD.

Donald Trump Europski čelnici Međunarodna diplomacija Mirovni pregovori Ukrajina

