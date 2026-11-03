Trump pred velikim testom: Amerikanci izlaze na izbore koji bi mu mogli ozbiljno zakomplicirati mandat

Predizborne ankete pokazuju da su birači najviše zabrinuti zbog troškova života te da ne odobravaju Trumpovo postupanje u vezi s tim problemom. Njegova opsežna carinska politika i odluka o napadu na Iran u veljači pridonijele su rastu troškova u zemlji. Republikanski kandidati pritom se teško distanciraju od predsjednika koji od njih zahtijeva bezuvjetnu odanost i rijetko priznaje vlastite pogreške.