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Trump pred velikim testom: Amerikanci izlaze na izbore koji bi mu mogli ozbiljno zakomplicirati mandat
Američki birači u utorak će na izborima za Kongres ocijeniti prve dvije godine drugog mandata predsjednika Donalda Trumpa, dok ankete i neovisni analitičari predviđaju da bi demokrati mogli preuzeti kontrolu nad Zastupničkim domom, a ishod borbe za većinu u Senatu i dalje je neizvjestan.
Borba za većinu u Senatu vodi se u gotovo deset saveznih država u kojima su rezultati neizvjesni, a većina tih utrka odvija se u tradicionalno republikanskim uporištima.
Republikancima ne ide u prilog povijesni obrazac prema kojem je stranka aktualnog predsjednika izgubila zastupnička mjesta na gotovo svim međuizborima od Drugoga svjetskog rata, uz samo dvije iznimke. Trumpova popularnost pritom je blizu najnižih razina tijekom njegova političkog djelovanja, ponajprije zbog nezadovoljstva birača ratom s Iranom i posljedičnim rastom cijena goriva.
Ovogodišnji izbori uvelike su usmjereni na Trumpa, koji je već gotovo desetljeće središnja figura američke politike. Predsjednik je više puta pozivao svoje pristaše da se ponašaju kao da je on na glasačkom listiću, a tu su poruku demokratski čelnici također prihvatili.
Trump je od početka listopada održao više od 24 predizborna skupa kako bi mobilizirao svoje birače. Većina skupova održana je u saveznim državama u kojima je uvjerljivo pobijedio na izborima 2024. godine, što upućuje na to da republikanci velik dio kampanje vode u obrani svojih pozicija.
Republikanci su, predvođeni Trumpom, demokratske kandidate opisivali kao radikalne, antiameričke, pa čak i komunističke.
"Demokratska stranka nominirala je najekstremnije i najopasnije kandidate u američkoj povijesti", rekao je Trump u ponedjeljak tijekom govora u Washingtonu.
Predizborne ankete pokazuju da su birači najviše zabrinuti zbog troškova života te da ne odobravaju Trumpovo postupanje u vezi s tim problemom. Njegova opsežna carinska politika i odluka o napadu na Iran u veljači pridonijele su rastu troškova u zemlji. Republikanski kandidati pritom se teško distanciraju od predsjednika koji od njih zahtijeva bezuvjetnu odanost i rijetko priznaje vlastite pogreške.
Na izborima se bira svih 435 članova Zastupničkog doma, kao i 35 od ukupno 100 senatora, premda se većina izbornih utrka ne smatra neizvjesnima. Demokratima su potrebna najmanje tri dodatna zastupnička mjesta kako bi preuzeli većinu u Zastupničkom domu, odnosno četiri dodatna mjesta u Senatu.
Preuzimanje kontrole nad jednim ili oba doma Kongresa omogućilo bi demokratima pokretanje istraga o, kako tvrde, sukobu interesa i pogodovanju unutar Trumpove administracije, kao i zahtijevanje ustupaka u zamjenu za potporu zakonodavnim prijedlozima.
Demokratska većina u Senatu mogla bi blokirati Trumpova imenovanja, uključujući nominacije za Vrhovni sud SAD-a u slučaju da se tijekom njegova mandata pojave upražnjena mjesta.
Unatoč tome što su demokrati republikance doveli u obrambeni položaj i u dijelu njihovih tradicionalnih uporišta, prostora za pogrešku imaju vrlo malo. Moraju obraniti sva svoja aktualna senatorska mjesta, uključujući neizvjesnu utrku u Michiganu, te osvojiti najmanje dvije savezne države koje su 2024. Trumpu dale dvoznamenkastu prednost.
Među tim državama su Aljaska, Iowa, Kansas, Nebraska, Ohio, Južna Karolina i Teksas. Prema anketama, demokratski kandidati u svim tim državama ili tijesno vode ili su dovoljno blizu republikanskim protukandidatima da ostanu u utrci za pobjedu.
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