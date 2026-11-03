Pitanje cijena energenata, hrane i repromaterijala za poljoprivredu postalo je glavna tema u ovom dijelu Amerike. Ekonomska neizvjesnost i udar na kućne budžete potaknuli su mještane, pa i pripadnike tradicionalne amiške zajednice koji inače stoje po strani, na razmišljanje o važnosti glasačkog listića. Poruka koja se ovdje sve glasnije čuje posve je jasna: obrana obiteljskog gospodarstva počinje upravo od izbornog mjesta.