Reportaža iz Lancastera
N1 u Pennsylvaniji: Visoke cijene pritišću i Amiše, izbori postaju sve važniji
Naša Nina Kljenak zavirila je u okrug Lancaster, poljoprivredno srce Pennsylvanije, kako bismo uoči predstojećih izbora čuli što kažu građani pritisnuti visokim cijenama i troškovima života.
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Među njima su i tradicionalni Amiši, čija svakodnevica sve više ovisi o odlukama koje se donose na izbornim mjestima.
Pitanje cijena energenata, hrane i repromaterijala za poljoprivredu postalo je glavna tema u ovom dijelu Amerike. Ekonomska neizvjesnost i udar na kućne budžete potaknuli su mještane, pa i pripadnike tradicionalne amiške zajednice koji inače stoje po strani, na razmišljanje o važnosti glasačkog listića. Poruka koja se ovdje sve glasnije čuje posve je jasna: obrana obiteljskog gospodarstva počinje upravo od izbornog mjesta.
"Jedva pokrivamo osnovne troškove"
Visoke cijene dramatično mijenjaju svakodnevicu stanovnika Lancastera i okolice. Koliko je situacija za neke građane teška opisala nam je lokalna učiteljica Katie, čija računica zorno prikazuje svakodnevni udar na kućne budžete.
"Sve nam se jednostavno sručilo na glavu i jedva uspijevamo pokriti osnovne troškove, poput goriva i hrane. Cijene su jako porasle. U kupnju idem praktički svaki tjedan. Prije bih potrošila 120 ili 150 dolara, a sada je taj iznos dvostruko veći. Za osnovne potrepštine plaćamo oko 324 dolara", kaže učiteljica Katie.
Tradicionalni način života i poljoprivreda po kojoj je ovaj kraj poznat pod velikim su pritiskom rasta troškova. Uskoro će biti jasno koga smatraju odgovornim za to.
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