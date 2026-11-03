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Reportaža iz Lancastera

N1 u Pennsylvaniji: Visoke cijene pritišću i Amiše, izbori postaju sve važniji

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Nina Kljenak
|
03. stu. 2026. 06:24
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Naša Nina Kljenak zavirila je u okrug Lancaster, poljoprivredno srce Pennsylvanije, kako bismo uoči predstojećih izbora čuli što kažu građani pritisnuti visokim cijenama i troškovima života.

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Među njima su i tradicionalni Amiši, čija svakodnevica sve više ovisi o odlukama koje se donose na izbornim mjestima.

Pitanje cijena energenata, hrane i repromaterijala za poljoprivredu postalo je glavna tema u ovom dijelu Amerike. Ekonomska neizvjesnost i udar na kućne budžete potaknuli su mještane, pa i pripadnike tradicionalne amiške zajednice koji inače stoje po strani, na razmišljanje o važnosti glasačkog listića. Poruka koja se ovdje sve glasnije čuje posve je jasna: obrana obiteljskog gospodarstva počinje upravo od izbornog mjesta.

"Jedva pokrivamo osnovne troškove"

Visoke cijene dramatično mijenjaju svakodnevicu stanovnika Lancastera i okolice. Koliko je situacija za neke građane teška opisala nam je lokalna učiteljica Katie, čija računica zorno prikazuje svakodnevni udar na kućne budžete.

"Sve nam se jednostavno sručilo na glavu i jedva uspijevamo pokriti osnovne troškove, poput goriva i hrane. Cijene su jako porasle. U kupnju idem praktički svaki tjedan. Prije bih potrošila 120 ili 150 dolara, a sada je taj iznos dvostruko veći. Za osnovne potrepštine plaćamo oko 324 dolara", kaže učiteljica Katie.

Tradicionalni način života i poljoprivreda po kojoj je ovaj kraj poznat pod velikim su pritiskom rasta troškova. Uskoro će biti jasno koga smatraju odgovornim za to.

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Teme
amerika lancaster midterms 2026 n1 nina kljenak

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