Zastupnički dom izglasao zakon o Epsteinovim dosjeima: Samo jedan republikanac bio protiv

18. stu. 2025. 20:58
Zastupnički dom SAD-a u utorak je izglasao zahtjev prema kojem Ministarstvo pravosuđa mora objaviti preostale dokumente povezane s istragom pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

Republikanci stopirali odluku

Republikanci i predsjednik Donald Trump mjesecima su pokušavali zaustaviti glasovanje o mjeri koja bi prisilila administraciju da objavi dokumente i komunikaciju vezane uz Epsteinovu navodnu mrežu trgovine djecom te njegove veze s utjecajnim pojedincima, javlja Independent.

Preživjele Epsteinovog zlostavljanja sjedile su u galeriji Zastupničkog doma tijekom glasovanja, neke u suzama. Ranije tog dana, na konferenciji za medije, mnoge su kritizirale predsjednika zbog odbijanja da objavi spise bez odluke Kongresa.

"Fabriciranje obmane"

Predsjednik je optužio demokratske zastupnike da “fabriciraju obmanu” oko ovih dokumenata kako bi skrenuli pozornost s uspjeha republikanaca.

No, pod pritiskom nekoliko republikanskih zastupnika, uključujući i nekadašnju Trumpovu saveznicu Marjorie Taylor Greene, predsjednik je u ponedjeljak promijenio stav i rekao republikanskim kolegama da podrže zakon.

Prijedlog zakona sada odlazi u Senat na glasovanje. Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson nagovijestio je da će Senat vjerojatno unijeti izmjene.


Pet zastupnika nije glasalo


Zastupnički dom donio je Zakon o transparentnosti Epsteinovih dokumenata s rezultatom 427-1. Jedini glas protiv dao je republikanac Clay Higgins. Pet zastupnika nije glasalo.

