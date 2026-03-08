Ukrajina nudi pomoć Bliskom istoku protiv iranskih dronova - uz važan uvjet

Prema Chari, Kijev može ponuditi ne samo iskustvo u obrani od iranskih dronova nego i dobro obučene operativne snage. Ukrajina svake noći presreće stotine dronova i zna kako i čime to najbolje učiniti. On ističe da je obrana od dronova za bogate zemlje regije prije svega pitanje ekonomske isplativosti. „Problem je u tome što obaranje drona vrijednog 30.000 dolara raketom koja košta najmanje 100.000 dolara, a u slučaju sustava Patriot čak i desetke milijuna, postaje bezizgledan pothvat. S obzirom na ovu prijetnju iz Irana, logično je ulagati u ukrajinske sposobnosti“, kaže ovaj stručnjak.