imigracijska politika
Trump skraćuje maksimalni boravak studenta i novinara u SAD-u
Američka vlada odlučila je skratiti duljinu boravka stranih studenata i novinara u Sjedinjenim Državama, navodi se u vladinom dokumentu objavljenom u četvrtak koji predstavlja novi korak u njezinoj izrazito restriktivnoj imigracijskoj politici.
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Prema novim pravilima, koja bi na snagu trebala stupiti u roku od dva mjeseca ako prođu kroz Kongres, stranim državljanima koji su nositelji studentske vize neće biti dopušten boravak na američkom tlu dulji od četiri godine.
Inozemnim novinarima će se boravak pak skratiti na maksimalnih 240 dana, odnosno oko osam mjeseci, uz mogućnost podnošenja zahtjeva za produljenje na razdoblja istog trajanja.
Za kineske će novinare vrijediti posebno restriktivan okvir, pa će njihove vize biti ograničene na svega 90 dana.
SAD je dosad studentima izdavao vize na rok trajanja njihovog studija, a novinarima do pet godina, piše France Presse.
Nova mjera, koju je vlada predložila još prošle godine, utjecat će na novinare akreditirane pri stotinama stranih medija u SAD-u.
Brojni međunarodni mediji u otvorenom su pismu upozorili da bi ta odluka „smanjila opseg i kvalitetu praćenja” aktualnih događaja u SAD-u.
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