Putin gubi najvećeg saveznika? Zemlja bliska Rusiji sada pomaže i Ukrajini

Glasnogovornik Europske komisije poručio je kako su „u iznimno rijetkim slučajevima” moguća odstupanja od pravila kako bi se odgovorilo na hitne potrebe Ukrajine. Dodao je da EU radi na jačanju vlastite proizvodnje „s ciljem da se vrlo brzo dođe do točke gdje ćemo komponente proizvoditi na vlastitom tržištu”.