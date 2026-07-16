Neočekivani obrat
Putin gubi najvećeg saveznika? Zemlja bliska Rusiji sada pomaže i Ukrajini
Ukrajina će moći dio sredstava iz obrambenog zajma Europske unije iskoristiti za nabavu kineskih komponenti za dronove, što pokazuje koliko europska obrambena industrija i dalje ovisi o uvozu iz Kine.
Ukrajina će moći koristiti sredstva iz obrambenog zajma Europske unije za kupnju kineskih komponenti za dronove, čime je ponovno u prvi plan došla ovisnost Europe o Pekingu u pojedinim segmentima obrambene industrije, unatoč nastojanjima da ojača vlastitu proizvodnju.
Kako piše Financial Times, a prenosi Večernji, Kijev je dobio posebno izuzeće koje mu omogućuje da dio prve tranše od 5,9 milijardi eura namijenjene nabavi dronova iskoristi za kupnju komponenti iz Kine. Riječ je o prvoj alokaciji iz ukupnog programa vrijednog 60 milijardi eura, predviđenog za obrambenu nabavu.
Odluka pokazuje da unutar Europske unije i dalje postoje manjkavosti u proizvodnim kapacitetima, iako Bruxelles nastoji jačati europsku obrambenu industriju povezujući pomoć Ukrajini s nabavom unutar Europe. Istodobno, izuzeće potvrđuje koliko je Kina važan dobavljač komponenti za obje strane u ratu koji traje više od četiri godine.
EU: Peking je ključni pokretač ruskog rata, ali ukrajinska obrambena industrija u velikoj mjeri ovisi o kineskim komponentama
Europska unija optužujePeking da je „ključni pokretač ruskog rata” protiv Ukrajine zbog njegove uloge glavnog dobavljača ruskog vojno-industrijskog kompleksa, no ujedno priznaje da i ukrajinska obrambena industrija u velikoj mjeri ovisi o kineskim komponentama.
Glasnogovornik Europske komisije poručio je kako su „u iznimno rijetkim slučajevima” moguća odstupanja od pravila kako bi se odgovorilo na hitne potrebe Ukrajine. Dodao je da EU radi na jačanju vlastite proizvodnje „s ciljem da se vrlo brzo dođe do točke gdje ćemo komponente proizvoditi na vlastitom tržištu”.
Ukrajinski dužnosnici navode da dronovi uzrokuju oko 80 posto ruskih gubitaka na bojišnici, dok trenutačna potrošnja bespilotnih letjelica premašuje proizvodne kapacitete Ukrajine i njezinih saveznika za izradu pojedinih dijelova.
Prema pravilima obrambenog zajma EU-a, proizvodi nabavljeni tim sredstvima većinom moraju potjecati s jedinstvenog europskog tržišta, iz Ukrajine ili iz država partnera poput Kanade. Pravo sudjelovanja mogu steći i druge zemlje koje potpišu sigurnosno partnerstvo s EU-om, doprinesu programu i pruže značajnu pomoć Ukrajini. Ujedinjeno Kraljevstvo programu je pristupilo u ponedjeljak.
Pravila predviđaju iznimku
Za dobavljače izvan odobrenih kategorija najviše 35 posto vrijednosti ugovora može se odnositi na komponente iz drugih država. Uredba također propisuje da nabava oružja ne smije „biti u suprotnosti sa sigurnosnim i obrambenim interesima” Europske unije.
Ipak, pravila predviđaju i iznimku. Ako se potrebni proizvodi ne mogu na vrijeme nabaviti iz prihvatljivih država ili u dovoljnim količinama, Ukrajina može od Bruxellesa zatražiti odobrenje za kupnju iz drugih zemalja.
Kako navodi Financial Times, Kijev je takvo izuzeće zatražio i dobio za prvu obrambenu tranšu od 5,9 milijardi eura, čime mu je omogućena nabava određenih kineskih komponenti kojih nema dovoljno na europskom tržištu. Ukrajinsko ministarstvo obrane nije odgovorilo na upite za komentar.
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