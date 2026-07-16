STIGAO NA POZIV ŠUICE
Trumpov zet europskim liderima otkrio što SAD planira napraviti s Gazom
Trumpov zet iznio je novi plan za raspodjelu pomoći u Gazi, koji odstupa od prakse Ujedinjenih naroda, doznaje Euronews sa sastanka iza zatvorenih vrata u Bruxellesu.
Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, pozvao je na radikalnu promjenu sustava financijske pomoći Gazi tijekom zatvorenog sastanka s europskim i arapskim ministrima, na kojem je pokrenut paket za obnovu Pojasa Gaze vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ekskluzivno prenosi Euronews.
Obraćajući se sudionicima videovezom, Kushner je dosadašnje inicijative za pomoć Gazi odbacio kao projekte koje su "korak po korak osmislile nevladine organizacije i teroristi" te pozvao na temeljitu promjenu pristupa kako bi se "preokrenuo tijek događaja", navode osobe upoznate sa sadržajem privatnih razgovora s kojima je razgovarao Euronews.
Iako nije izrijekom spomenuo UN-ovu agenciju za palestinske izbjeglice UNRWA-u, njegove su izjave ostavile dojam da podržava marginaliziranje te organizacije. Takav bi ga stav mogao dovesti u sukob s Europskom unijom, najvećim donatorom UNRWA-e.
Kushner se nametnuo kao jedna od ključnih osoba u nastojanjima da se osigura velik međunarodni financijski paket za Gazu, iako nema službenu funkciju u vladi. Uz ulogu Trumpova izaslanika, član je i Odbora za mir, kontroverznog tijela kojim predsjeda američki predsjednik, a od kojeg se očekuje da nadzire obnovu Pojasa Gaze.
"Promjena je poput raja - svi žele tamo, ali nitko ne želi umrijeti"
Kushner je u braku s Ivankom Trump, kćeri američkog predsjednika.
Prema riječima nekoliko dužnosnika EU-a, njegovu sudjelovanju na sastanku održanom u ponedjeljak posebnu su težinu davale njegove izravne veze s Izraelom.
"Promjena je poput raja: svi žele tamo otići, ali nitko ne želi umrijeti", navodno je Kushner rekao na konferenciji, na kojoj su sudjelovali i arapski predstavnici. Stanje u Gazi opisao je kao "trajnu i neograničenu obvezu", u kojoj se životni uvjeti ne poboljšavaju, a donatori "stalno stavljaju novokain na problem".
Kushner je izravno povezao sadašnji sustav humanitarne pomoći s neizravnim financiranjem Hamasa, tvrdeći da je kontinuirani priljev novca završavao u rukama Hamasa, koji ga je koristio za kupnju oružja, gradnju tunela i razvoj raketa. Izrael optužuje UNRWA-u za veze s terorističkim skupinama, no ta organizacija odbacuje tvrdnje da je preusmjeravala pomoć.
Razoružavanje Hamasa bilo je jedna od središnjih tema Kushnerova govora. Jasno je poručio da obnova ne može uspjeti dok naoružane skupine zadržavaju vojne kapacitete, naglašavajući načelo "jedna vlada, jedno oružje".
"Ton Kushnerovih izjava bio je pomirljiv"
Kushner je ustvrdio da će pokušaji obnove Gaze propasti ako Hamas ne bude demilitariziran, navode upućeni izvori. Čini se da je neizravno kritizirao i sudionike konferencije, rekavši da bi krajnji cilj trebao biti osigurati da više ne bude potrebe za novim međunarodnim donatorskim sastankom o Gazi.
Ipak, prema diplomatima upoznatima sa sastankom, opći ton Kushnerovih izjava bio je pomirljiv, uz naglasak na suradnji s Europskom unijom i regionalnim partnerima.
Posebno je istaknuo arapske države zbog njihova iskustva u brzoj izgradnji gradova za milijune ljudi, tvrdeći da su upravo one u najboljoj poziciji pomoći u osmišljavanju budućnosti za više od dva milijuna stanovnika Gaze. Pohvalio je i Egipat i Tursku.
Kushnera je na konferenciju pozvala europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, koja je uložila znatan diplomatski trud u izgradnju odnosa s njim nakon prvog, a zasad i jedinog sastanka Odbora za mir, održanog u Washingtonu prošle veljače.
Njezin posjet uslijedio je usred kritika nekoliko država članica EU-a, koje smatraju da bi razgovore trebali predvoditi Ujedinjeni narodi, a ne Odbor za mir.
"Samo zajednički napor može pomoći obnovi Gaze", izjavila je Šuica nakon sastanka, ne osvrnuvši se izravno na Kushnerovu ulogu ni njegove izjave iznesene tijekom zatvorenog dijela sastanka.
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