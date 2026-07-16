Trumpov zet europskim liderima otkrio što SAD planira napraviti s Gazom

Kushner se nametnuo kao jedna od ključnih osoba u nastojanjima da se osigura velik međunarodni financijski paket za Gazu, iako nema službenu funkciju u vladi. Uz ulogu Trumpova izaslanika, član je i Odbora za mir, kontroverznog tijela kojim predsjeda američki predsjednik, a od kojeg se očekuje da nadzire obnovu Pojasa Gaze.