Trump smijenio ministricu domovinske sigurnosti

Noem, koja će dobiti novu funkciju "posebne izaslanice za inicijativu Štit Amerike", bivša guvernerka Južne Dakote, postala je jedna od najistaknutijih ministrica Trumpovog kabineta s objavama kojima je marginalizirala imigrante, ističući slučajeve navodnih kaznenih djela i koristeći zajedljiv jezik.