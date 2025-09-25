Oglas

sastanak s erdoganom

Trump spreman ukinuti sankcije Turskoj, ali im i poručuje: "Prestanite kupovati naftu od Rusije!"

author
Hina
|
25. ruj. 2025. 22:06
U.S. President Donald Trump welcomes Turkey's President Recep Tayyip Erdogan at the White House in Washington, D.C., U.S., September 25, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
REUTERS / Kevin Lamarque

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Tursku da prestane kupovati naftu od Rusije, prenosi u četvrtak BBC.

Oglas

Trump je u Bijeloj kući turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu rekao da bi prekid uvoza bila „najbolja stvar” koju Ankara može učiniti. 

Susret u Ovalnom uredu završio je bez rješenja pitanja američkih sankcija Turskoj ili prodaje naprednih borbenih zrakoplova F-35, no Trump je izrazio optimizam u pogledu oba. 

Turska godinama ne može nabaviti američke zrakoplove F-35. Trump je 2020. uveo sankcije Turskoj jer je nabavila ruske protuzračne sustave S-400, a godinu ranije zbog toga je izbačena iz programa u sklopu kojeg je proizvodila dijelove za taj zrakoplov. 

Tijekom kratkih izjava za medije u četvrtak Trump je rekao da od Turske želi da „ne kupuje nikakvu naftu od Rusije dok ona nastavlja divljanje u Ukrajini". 

„Najbolje što može učiniti je ne kupovati naftu i plin od Rusije”, rekao je Trump. Turska je uz Indiju i Kinu jedan od najvećih kupaca ruskih energenata. 

Trump je dodao da vjeruje kako Erdogana poštuju i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij i ruski predsjednik Vladimir Putin, što znači da bi mogao imati „veliki utjecaj” na rat „ako to želi”, piše BBC. 

Teme
Donald Trump Erdogan carine

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ