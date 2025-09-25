Prijeti mu kazna od gotovo 1.000 eura zbog filma koji nikad nije ni pogledao

Filesharing, odnosno dijeljenje datoteka, razlikuje se od streaminga. Kod filesharinga, datoteke se preuzimaju i dijele s drugima, dok se kod streaminga sadržaj samo prikazuje putem interneta bez pohrane na uređaj. Iako sama razmjena datoteka nije protuzakonita, dijeljenje sadržaja zaštićenog autorskim pravima, kao što su filmovi, glazba ili knjige, može imati ozbiljne pravne posljedice.