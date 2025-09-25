Prijeti mu kazna od gotovo 1.000 eura zbog filma koji nikad nije ni pogledao

U Njemačkoj se širi novi val opomena zbog navodnog ilegalnog dijeljenja filmova putem interneta. Među tisućama pogođenih je i 56-godišnji muškarac koji tvrdi da nikada nije gledao film John Wick, a ipak mu prijeti kazna od gotovo 1.000 eura.
Prema izvještaju portala Serienjunkies, odvjetnički ured iz Münchena šalje opomene korisnicima zbog navodnog dijeljenja filma John Wick putem platforme BitTorrent. U slučaju 56-godišnjaka, optužba se temelji na tvrdnji da je film učinio dostupnim manje od 30 sekundi, no on tvrdi da nikada nije koristio programe za dijeljenje datoteka (filesharing), niti zna išta o filmu, prenosi Fenix magazin.
Problematične metode identifikacije
Odvjetnici svoje optužbe temelje na IP adresama i tzv. SHA-1 algoritmu za identifikaciju datoteka. No upravo taj algoritam njemačko Savezno uredsko za sigurnost u informacijskim tehnologijama (BSI) smatra nesigurnim. Zbog toga raste sumnja u točnost prikupljenih dokaza – male greške mogu dovesti do pogrešnih optužbi.
Upozorenje potrošačima: ne potpisujte ništa bez savjeta
Uz opomene često dolazi i unaprijed pripremljena izjava o priznanju krivnje i obvezi prestanka daljnjih kršenja. Stručnjaci za medijsko pravo i udruge za zaštitu potrošača upozoravaju: nemojte je potpisivati bez pravne provjere. Time se automatski priznaje krivnja i preuzima rizik skupih budućih kazni. Umjesto toga, savjetuje se izrada prilagođene (modificirane) izjave.
Nije prvi put
Sličan val opomena dogodio se i 2023. godine, također zbog filmova iz serijala John Wick. U 2025. na udaru su i korisnici koji navodno dijele Dune 2, popularni znanstveno-fantastični blockbuster.
Što je točno filesharing?
Filesharing, odnosno dijeljenje datoteka, razlikuje se od streaminga. Kod filesharinga, datoteke se preuzimaju i dijele s drugima, dok se kod streaminga sadržaj samo prikazuje putem interneta bez pohrane na uređaj. Iako sama razmjena datoteka nije protuzakonita, dijeljenje sadržaja zaštićenog autorskim pravima, kao što su filmovi, glazba ili knjige, može imati ozbiljne pravne posljedice.
