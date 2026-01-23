Trump tuži investicijsku banku za pet milijardi dolara

Američki predsjednik Donald Trumpe podigao je tužbu u vrijednosti od pet milijardi dolara protiv investicijske banke JPMorgan Chase i njenog direktora Jamieja Dimona u četvrtak, optuživši ih da su mu uskratile bankovne usluge zatvorivši nekoliko njegovih računa iz političkih razloga.
Donald Trump u tužbi, podignutoj na državnom sudu u okrugu Miami-Dade na Floridi, optužuje najveću američku banku da je prekršila vlastita pravila tako što je iz političkih razloga izdvojila Trumpa.
JPMorgan je porekao da zatvara račune iz političkih ili religijskih razloga.
"Premda žalimo što nas je predsjednik Trump tužio, vjerujemo da tužba nema osnove", kazala je banka. "Poštujemo pravo predsjednika da nas tuži i naše pravo da se branimo", dodali su iz banke.
Trump je kasnije u četvrtak novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One rekao da nije razgovarao s Dimonom o tužbi.
"Ne smije se raditi to što su oni učinili", kazao je. "(To je) tako pogrešno. Ne znam koja bi bila njihova izlika. Možda će im izlika biti regulatori".
Trump je optužbama o uskraćivanju bankovnih usluga napao i druge financijske institucije poput Bank of America, a nedavno je uznemirio industriju svojom željom da ograniči kamate na kreditne kartice na maksimalno 10 posto.
Dimon, koji je na čelu JPMorgana dva desetljeća i jedan je od najutjecajnijih ličnosti u poslovnom sektoru, na Svjetskom gospodarskom forumu u srijedu je rekao da bi takvo ograničenje smanjilo pristup zaduživanju za mnoge potrošače i predstavljalo "gospodarsku katastrofu".
Istovremeno, čelnici sektora su pozdravili napore administracije za deregulacijom za koju tvrde da bi mogla ukloniti nepotrebne procedure, povećati profit i potaknuti ekonomski rast.
Trump tvrdi da je JPMorgan stvorio 'crnu listu'
Trump je optužio JPMorgan za kršenje vlastitih principa time što je unilateralno zatvorio račune koji pripadaju njemu i njegovim uslužnim tvrtkama.
Također, optužio je Dimona da je naredio stvaranje "crne liste" kako bi druge banke upozorio protiv poslovanja s predsjednikovom konglomeratom Trump Organization te članovima obitelji Trump kao i sa samim predsjednikom.
"Tužitelji su također pretrpjeli veliku reputacijsku štetu tako što su bili prisiljeni obratiti se drugim financijskim ustanovama u pokušaju da premjeste svoja sredstva i račune, što je učinilo jasnim da su im uskraćene bankovne usluge", dodao je Trump.
JPMorgan je kazao da zatvara račune koji stvaraju pravni ili regulatorni rizik za tvrtku. "Žao nam je što to moramo činiti, ali često nas pravila ili regulatorna očekivanja dovedu do toga", kazala je banka.
Vrijednost dionica JPMorgana su narasle za 0,5 posto u četvrtak, a prije otvaranja tržišta u petak su ostale nepromijenjene.
Capital One Financial, druga velika banka, nastoji odbaciti sličnu tužbu koju je protiv nje prošlog ožujka podiglo nekoliko članova obitelji Trump, uključujući predsjednikovog sina Erica Trumpa, a ishod još uvijek nije poznat.
Bijela kuća je zahtjev za komentarom preusmjerila Trumpovom privatnom odvjetniku, koji nije imao komentara.
Politički pritisak na bankama
Banke se suočavaju sa sve većim političkim pritiskom posljednjih godina, a naročito od konzervativaca koji tvrde da su zajmodavci iz političkih razloga diskriminirali sektore poput vatrenog oružja i fosilnih goriva.
Taj se pritisak povećao tijekom Trumpovog drugog mandata u Bijeloj kući, pri čemu je republikanski predsjednik optužio neke banke da su njemu i drugim konzervativcima u uskratile usluge. Banke poriču te tvrdnje.
Glavna regulatorna agencija za banke u zemlji (OCC) je u prosincu u izvješću rekla da je devet najvećih američkih banaka ograničilo financijske usluge određenim industrijama.
Regulator nije pružio primjer, no kazao je da je utvrdio da su velike banke ili odbile pružiti usluge određenim industrijama ili uvele strože kontrole od 2020. do 2023.
Pogođene industrije uključuju naftne i plinske kompanije, tvrtke za trgovinu kriptovalutama, duhansku industriju i tvrtke koje se bave vatrenim oružjem, kazao je OCC. Regulator je utvrdio da su mnoge banke javno objavile svoje restriktivne politike, često vezane za okolišne, društvene ili političke ciljeve.
Mnoge banke su otada smanjile takve prakse, a OCC je rekao da nastavlja pregledavati tisuće pritužbi zbog uskraćivanja bankovnih usluga.
JPMorgan je prošle godine rekao da surađuje s vladinim agencijama i drugim tijelima vezanim za svoje politike u svjetlu napora Trumpova administracije protiv navodnog uskraćivanja usluga.
Američki regulatori su također razmotrili mogućnost da su njihove vlastite politike obeshrabrile banke da pružaju usluge određenim korporativnim klijentima.
Regulatori savezne banke su prošle godine rekli da će prestati nadzirati banke na temelju takozvanog reputacijskog rizika, prema kojem nadzornici mogu kazniti institucije za aktivnosti koje nisu izrijekom nezakonite, ali bi ih mogle izložiti negativnom publicitetu ili skupim pravnim postupcima.
Sektor je također pozvao regulatore da ažuriraju svoja pravila o pranju novca koja mogu prisilit banke da bez objašnjenja zatvaraju sumnjive račune.
