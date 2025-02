Trump tvrdi da je pričao s Putinom. Oglasio se Kremlj

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u nedjelju da "ne može ni potvrditi niti demantirati" izvješća o razgovoru ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS.

Trump je rekao da je telefonski razgovarao s Putinom o okončanju rata u Ukrajini, izvijestio je New York Post, što je prvi poznati izravni razgovor između Putina i američkog predsjednika od početka 2022.

Trump, koji je obećao okončati rat u Ukrajini, ali još nije javno iznio kako će to učiniti, rekao je prošli tjedan da je rat krvoproliće i da je njegov tim imao “neke vrlo dobre razgovore”.

Trump kaže da je razgovarao s Putinom o ratu: “On želi da ljudi prestanu umirati”

U intervjuu u Air Force One u petak, Trump je za New York Post rekao da je “bolje da ne kaže”, kada su ga upitali koliko su puta on i Putin razgovarali.

“On (Putin) želi vidjeti da ljudi prestanu umirati”, rekao je Trump za New York Post.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je državnoj novinskoj agenciji TASS da se “pojavljuju mnoge različite komunikacije”.

“Ova komunikacija odvija se različitim kanalima”, rekao je Peskov na upit TASS-a da izravno komentira izvješće New York Posta. “Možda ja osobno nešto ne znam. Stoga u ovom slučaju ne mogu ni potvrditi niti demantirati.”

Putin je zadnji put razgovarao s bivšim američkim predsjednikom Joeom Bidenom u veljači 2022., malo prije nego što je Putin naredio slanje tisuća vojnika u Ukrajinu. Dvojica čelnika tada su razgovarala oko sat vremena, priopćio je Kremlj.

Novinar Washington Posta Bob Woodward u svojoj je knjizi “Rat” iz 2024. objavio da je Trump čak sedam puta izravno razgovarao s Putinom nakon što je napustio Bijelu kuću 2021. godine.

Upitan je li to istina u prošlogodišnjem intervjuu za Bloomberg, Trump je rekao: “Ako jesam, to je pametna stvar.” Kremlj je demantirao Woodwardovo izvješće.

Trump je za New York Post rekao da je “uvijek imao dobar odnos s Putinom” i da ima konkretan plan za okončanje rata. No, više detalja nije otkrio.

“Nadam se da će biti brzo”, rekao je Trump. “Ljudi umiru svaki dan. Ovaj rat u Ukrajini tako je loš. Želim okončati tu prokletu stvar”, rekao je.

