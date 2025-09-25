Trump uvjeren u sabotažu u UN-u: Traži hitnu istragu

„Sve to nije bila slučajnost. To je bila klasična sabotaža i u Ujedinjenim narodima se moraju sramiti zbog toga. Zahtijevam zbog svega hitnu istragu“, poručio je Trump, dok su iz Ujedinjenih naroda djelomično uzvratili na sve te navode. Naglasili su da je kvar sa stepenicama bio slučajan, dok je za uređaj koji prikazuje tekst govora bio odgovoran čovjek iz Trumpovog osoblja.