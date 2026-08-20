Trump: Već ove jeseni želim se sastati s Kim Jong Unom

Američki predsjednik Donald Trump je u srijedu rekao da očekuje susret s Kimom do kraja godine te ustvrdio da Sjeverna Koreja ima 57 „vrlo moćnih“ komada nuklearnog oružja. Njegova izjava uslijedila je nakon što je naredio Pentagonu da skrati zajedničke vojne vježbe sa Južnom Korejom, ocijenivši da one Pjongjangu šalju „potpuno neprimjerenu i neprijateljsku“ poruku.