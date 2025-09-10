BBC: Ovo je prekretnica u napetostima na granici NATO-a. Ako se potvrdi da su dronovi ruski...

Poljska vojska je rano jutros izvijestila da je oborila dronove koji su narušili njezin zračni prostor tijekom ruskog napada na susjednu Ukrajinu.
Oglas
"Oružje je raspoređeno, a službe aktivno rade na lociranju oborenih objekata", priopćili su iz poljskog Operativnog zapovjedništva. Dodali su da je u tijeku vojna operacija te su pozvali stanovnike da ostanu u svojim domovima.
Poljska je članica NATO saveza, transatlantskog obrambenog pakta u kojem sudjeluju SAD, a koji primjenjuje načelo da je napad na jednog napad na sve.
Ovaj događaj predstavlja potencijalnu prekretnicu u napetostima na istočnoj granici NATO-a, piše BBC. Ukoliko se potvrdi da su objekti ruski, bio bi to prvi put od početka rata u Ukrajini 2022. godine da je jedna članica Saveza izravno djelovala protiv ruskih letjelica iznad svog teritorija, prenosi Index.
Poljski borbeni zrakoplovi i ranije su polijetali kao odgovor na prijetnje od početka sukoba, no dosadašnji incidenti uglavnom su se odnosili na ruske bespilotne letjelice koje su koristile poljski zračni prostor kao tranzitnu rutu prema ciljevima u Ukrajini.
Službena Moskva za sada se nije oglasila o incidentu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u više je navrata odbacio bilo kakvu namjeru pokretanja rata protiv zemalja članica NATO-a, iako mnogi zapadni dužnosnici takve izjave smatraju suprotnima stvarnim procjenama stanja na terenu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas