Upaljen crveni Meteoalarm: Prijeti nevrijeme, poplave, pijavice...

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, mjestimice ima kiše i pljuskova, no u nastavku srijede oborina će se intezivirati. Pritom duž Jadrana i uz Jadran treba računati na lokalno obilniju oborinu, na snazi je najviši – crveni stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda za riječku regiju gdje mjestimice može pasti više od 90 mm oborine.