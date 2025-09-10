VREMENSKA PROGNOZA
Upaljen crveni Meteoalarm: Prijeti nevrijeme, poplave, pijavice...
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, mjestimice ima kiše i pljuskova, no u nastavku srijede oborina će se intezivirati. Pritom duž Jadrana i uz Jadran treba računati na lokalno obilniju oborinu, na snazi je najviši – crveni stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda za riječku regiju gdje mjestimice može pasti više od 90 mm oborine.
Kako u kratkom periodu može pasti značajna količina kiše, velika je opasnost od bujičnih i urbanih poplava.
Obilniji pljuskovi uz grmljavinu očekuju se mjestimice i u unutrašnjosti. Lokalno je moguće nevrijeme. Probleme će stvarati i jako jugo, na moru je moguća i pojava pijavica u uvjetima vrlo nestabilne atmosfere. Bit će manje toplo.
Četvrtak će još u noći i ujutro biti dosta kišovit, osobito u Dalmaciji, gdje još može biti obilne oborine. Lokalno je i dalje moguće nevrijeme. No, poslijepodne se u većini krajeva očekuje prestanak oborine.
Od petka sunčanije, no ne posve stabilno. U unutrašnjosti Istre, u zapadnoj i središnjoj unutrašnjosti uglavnom još može biti prolaznih pljuskova.
Posve stabilno neće biti niti tijekom subote.
U noći na nedjelju i tijekom nedjelje stiže novo pogoršanje, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.
