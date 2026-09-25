Trump ugostio Xija na svečanoj večeri u Bijeloj kući: "Nikada se nismo bolje slagali"

Tijekom posjeta, koji završava u petak, očekuje se i razgovor o međunarodnim sukobima, uključujući rat u Iranu i rusku invaziju na Ukrajinu. Xi je posljednji put posjetio SAD 2023, kada je u Kaliforniji sudjelovao na summitu APEC-a i sastao se s tadašnjim predsjednikom Joeom Bidenom. Ovo je njegov prvi posjet Bijeloj kući od 2015, kada je predsjednik bio Barack Obama