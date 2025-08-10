Trump za isti stol dovodi i Putina i Zelenskog?

Predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin trebali bi se sastati na summitu na Aljasci sljedećeg petka kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini
Prema izvješćima, Trump „razmatra” mogućnost da na taj sastanak pozove i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, kako bi se pridružio njemu i Putinu na istom pregovaračkom stolu, piše Independent.
Summit bi se trebao održati u američkoj saveznoj državi Aljaski poznatoj kao Posljednja granica sljedeći petak, a tema razgovora bit će rat u Ukrajini.
Kako navodi NBC News, pozivanje ukrajinskog čelnika još je u fazi razmatranja, a na tu su temu obaviještene tri osobe upoznate s internim dogovorima oko sastanka.
Looks like Putin's got his old magic back with Trump. His disappointment and outrage with Putin are gone. A Putin-Trump summit in former Russia-America, Alaska, is not quite as bad as Trump inviting the Taliban to Camp David, but certainly reminds one of that. pic.twitter.com/oK81qRcFNG— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 9, 2025
Dolazak Zelenskog 'apsolutno moguć'
Visoki američki dužnosnik izjavio je za medij da je dolazak Zelenskog „apsolutno moguć”, iako još ništa nije konačno dogovoreno. „Svi se iskreno nadaju da će se to ostvariti”, dodao je isti izvor, a prenosi Tportal.
Na pitanje je li Zelenskom već upućen službeni poziv, visoki dužnosnik Bijele kuće rekao je za NBC: „Predsjednik ostaje otvoren za trilateralni summit s oba čelnika. Trenutačno se Bijela kuća usredotočuje na planiranje bilateralnog sastanka koji je zatražio predsjednik Putin.”
Zelenski rezerviran
Zelenski je na najavu summita Trumpa i Putina reagirao prilično rezervirano, naglašavajući kako svaki pokušaj pregovora o okončanju najvećeg europskog sukoba od Drugog svjetskog rata mora uključivati Kijev.
„Sve odluke donesene bez Ukrajine ujedno su odluke protiv mira. One neće donijeti ništa. To su mrtve odluke. Nikada neće uspjeti”, izjavio je Zelenski.
Očekuje se da će Putin iskoristiti summit kako bi predstavio ruske uvjete za sporazum o prekidu vatre. Obraćajući se novinarima u Bijeloj kući u petak, Trump je priznao da bi svaki mirovni sporazum mogao uključivati „određenu razmjenu teritorija”.
„Dugo očekivani sastanak između mene, kao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, i predsjednika Rusije Vladimira Putina održat će se sljedeći petak, 15. kolovoza 2025., u Velikoj državi Aljasci”, objavio je Trump u petak na mreži Truth Social.
Kad su se zadnji put susreli Trump i Putin?
Unatoč tome što je protiv Putina izdan nalog za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda, sastanak zakazan za 15. kolovoza označio bi prvi put u posljednjih deset godina da ruski predsjednik kroči na američko tlo.
Posljednji put Trump i Putin sastali su se u Helsinkiju u Finskoj, u srpnju 2018., tijekom Trumpova prvog predsjedničkog mandata. Nakon tog susreta, Trump je javno doveo u pitanje zaključke američkih obavještajnih agencija i ostavio dojam da vjeruje Putinovom poricanju ruskog miješanja u američke izbore.
Te su izjave izazvale snažno dvostranačko negodovanje u Washingtonu, a mnogi su ga optužili da je „stao na stranu neprijatelja”.
Pregovori o mirovnim inicijativama do sada su napredovali sporo i često su bili napeti.
Flashback Friday: The last time Trump allowed Putin to dictate terms for a ceasefire (as he has now), Trump and JD Vance attacked Zelensky in the Oval Office.— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) August 8, 2025
Chances of them treating Vladimir Putin like this during their Alaska meeting next week? Zero.pic.twitter.com/2jYTGbcPtM
Ranije ove godine, tijekom sastanka u Ovalnom uredu, Trump i potpredsjednik J. D. Vance iznenada su suočili Zelenskog s kritikama. Vance ga je optužio da nije dovoljno zahvalan za američku vojnu i financijsku pomoć, nazvavši njegov stav „nepoštovanjem”.
Trump je, uz to, javno okrivio Zelenskog – a ne Putina – za izbijanje rata.
