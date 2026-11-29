Nismo mogli ni smanjiti sve redove da imamo kuteve. Onda bi stadion otišao prenisko i izgubili bi se ‘trgovi’. Zakrenuli smo letvice izvana kako bi se smanjio protok vjetra. Stadion se ipak nalazi u gradskom bloku. Nadamo se da će to anulirati negativne stvari komocije na stadionu. Da rezimiramo, nema mjesta, nema dovoljno parkinga, nema dovoljno kvadrata, zaključio je.