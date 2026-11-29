Navijače zanima
Zašto novi stadion u Kranjčevićevoj ima razdvojene tribine? Glavni projektant otkrio ključan razlog
Rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu približava se kraju, a među navijačima se uoči otvaranja nametnulo pitanje zašto tribine novog zdanja neće biti spojene u kutevima.
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Razloge takvog arhitektonskog rješenja objasnio je Mislav Salitrežić, glavni projektant stadiona u Kranjčevićevoj, gostujući u podcastu Zona Dinamo. Kao ključne prepreke istaknuo je prostorna ograničenja i obvezu osiguravanja dovoljnog broja parkirnih mjesta.
Što se tiče kuteva, dolazimo do toga da je to rekonstrukcija i da smo ograničeni određenim kvadratima. Ima jedan drugi problem. Htjeli smo maknuti tornjeve (stari reflektori op.a.), postrmiti tribine da budu bolji kutevi gledanja. Trenutačno imamo točno u nulu broj parkirnih mjesta koje moramo imati. Da smo dodali kuteve, to bi bilo stotine mjesta, ali ne bi nigdje stao parking, započeo je Salitrežić.
Projektant je objasnio i zašto smanjenje broja redova na tribinama nije bilo prihvatljivo rješenje te kako se pokušao ublažiti problem prolaska vjetra kroz otvorene kutove stadiona.
Nismo mogli ni smanjiti sve redove da imamo kuteve. Onda bi stadion otišao prenisko i izgubili bi se ‘trgovi’. Zakrenuli smo letvice izvana kako bi se smanjio protok vjetra. Stadion se ipak nalazi u gradskom bloku. Nadamo se da će to anulirati negativne stvari komocije na stadionu. Da rezimiramo, nema mjesta, nema dovoljno parkinga, nema dovoljno kvadrata, zaključio je.
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