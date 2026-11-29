slijedi očevid
Policija se oglasila o velikom požaru bivše tvornice u Sesvetama
Zagrebačka policija objavila je detalje jučerašnjeg požara u Sesvetama. Kako navode dojava je stigla oko 18:30 sati.
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"Jučer 28. studenoga oko 18.30 sati u Sesvetama u Senjskoj ulici, iz za sad neutvrđenog razloga izbio je požar objekta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
Tijekom požara došlo je do urušavanja krovišta te su objekt kao i razne stvari unutar objekta u potpunosti izgorjele", navodi policija.
Požar su ugasili vatrogasci pri čemu nije bilo ozlijeđenih osoba. Visina materijalne štete nije utvrđena te slijedi očevid.
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