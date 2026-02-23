Oglas

provedena anketa

Trumpov rejting na samom dnu

author
N1 Info
|
23. velj. 2026. 20:45
donald trump
Evelyn Hockstein / REUTERS

Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovu drugom mandatu, pokazuje novo istraživanje javnog mnijenja.

Oglas

Američki predizbori kao referendum o radu predsjednika

Prema anketi koju su proveli The Washington Post, ABC News i Ipsos, 60 posto odraslih Amerikanaca ne odobrava rad predsjednika, dok ga 39 posto podupire. Time je njegov neto rejting odobravanja pao na minus 21.

Istraživači navode da je 60-postotni udio neodobravanja najveći zabilježen od nasrtaja na američki Kapitol 6. siječnja 2021., na kraju njegova prvog mandata. Riječ je, kako ističu, o najnižoj razini potpore u dosadašnjem dijelu njegova drugog mandata.

Rejting predsjednika mogao bi imati ključnu ulogu na predstojećim izborima na polovici mandata, na kojima će se birati zastupnici i senatori u ključnim saveznim državama. Ishod bi mogao promijeniti odnos snaga u Washingtonu, dok republikanska stranka nastoji zadržati tijesnu većinu u oba doma Kongresa. Iako Trump neće biti izravno na glasačkom listiću, izbori se smatraju svojevrsnim referendumom o njegovu radu.

Uoči govora o stanju nacije

Anketa je provedena od 12. do 17. veljače na uzorku od 2.589 odraslih osoba, uz marginu pogreške od ±2 postotna boda.

Rezultati dolaze uoči predsjednikova obraćanja o stanju nacije (State of the Union), tijekom kojeg će se obratiti Kongresu o stanju u zemlji i prioritetima administracije, uključujući gospodarski rast i vanjsku politiku.

Najslabije ocjene Trump je dobio u području inflacije, gdje mu je neto rejting minus 32 postotna boda. Njegova carinska politika također je ocijenjena izrazito negativno, s neto minus 30 bodova.

S druge strane, upravljanje američko-meksičkom granicom donijelo mu je relativno najpozitivnije ocjene, s neto minus tri boda. Upravljanje gospodarstvom i dalje je u minusu (minus 16), no to predstavlja poboljšanje u odnosu na listopad, kada je iznosilo minus 25 bodova.

I druge ankete bilježe pad

Statističar i politički analitičar Nate Silver prošlog je tjedna na svom blogu Silver Bulletin naveo da je Trumpov rejting pao na neto minus 15 bodova, uz 40,5 posto potpore i 55,5 posto neodobravanja, što je također označio najnižom razinom u drugom mandatu. Do nedjelje se taj rezultat blago popravio na minus 13,6 bodova.

Istodobno, anketa koju su od 5. do 8. veljače proveli Associated Press i NORC at the University of Chicago pokazala je da Trump ima 36 posto potpore i 62 posto neodobravanja, što daje neto minus 26 bodova, jednako njegovu najnižem rezultatu iz studenoga kod istog ispitivača.

Glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle ranije je u izjavi naveo da je Trump „uvjerljivo izabran od gotovo 80 milijuna Amerikanaca“ kako bi proveo svoj program te da ostaje „najdominantnija figura američke politike“.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Donald Trump Trumpov rejting međuizbori SAD predizbori SAD

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ