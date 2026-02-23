Trumpov rejting na samom dnu

Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovu drugom mandatu, pokazuje novo istraživanje javnog mnijenja.
Američki predizbori kao referendum o radu predsjednika
Prema anketi koju su proveli The Washington Post, ABC News i Ipsos, 60 posto odraslih Amerikanaca ne odobrava rad predsjednika, dok ga 39 posto podupire. Time je njegov neto rejting odobravanja pao na minus 21.
Istraživači navode da je 60-postotni udio neodobravanja najveći zabilježen od nasrtaja na američki Kapitol 6. siječnja 2021., na kraju njegova prvog mandata. Riječ je, kako ističu, o najnižoj razini potpore u dosadašnjem dijelu njegova drugog mandata.
Rejting predsjednika mogao bi imati ključnu ulogu na predstojećim izborima na polovici mandata, na kojima će se birati zastupnici i senatori u ključnim saveznim državama. Ishod bi mogao promijeniti odnos snaga u Washingtonu, dok republikanska stranka nastoji zadržati tijesnu većinu u oba doma Kongresa. Iako Trump neće biti izravno na glasačkom listiću, izbori se smatraju svojevrsnim referendumom o njegovu radu.
Uoči govora o stanju nacije
Anketa je provedena od 12. do 17. veljače na uzorku od 2.589 odraslih osoba, uz marginu pogreške od ±2 postotna boda.
Rezultati dolaze uoči predsjednikova obraćanja o stanju nacije (State of the Union), tijekom kojeg će se obratiti Kongresu o stanju u zemlji i prioritetima administracije, uključujući gospodarski rast i vanjsku politiku.
Najslabije ocjene Trump je dobio u području inflacije, gdje mu je neto rejting minus 32 postotna boda. Njegova carinska politika također je ocijenjena izrazito negativno, s neto minus 30 bodova.
S druge strane, upravljanje američko-meksičkom granicom donijelo mu je relativno najpozitivnije ocjene, s neto minus tri boda. Upravljanje gospodarstvom i dalje je u minusu (minus 16), no to predstavlja poboljšanje u odnosu na listopad, kada je iznosilo minus 25 bodova.
I druge ankete bilježe pad
Statističar i politički analitičar Nate Silver prošlog je tjedna na svom blogu Silver Bulletin naveo da je Trumpov rejting pao na neto minus 15 bodova, uz 40,5 posto potpore i 55,5 posto neodobravanja, što je također označio najnižom razinom u drugom mandatu. Do nedjelje se taj rezultat blago popravio na minus 13,6 bodova.
Istodobno, anketa koju su od 5. do 8. veljače proveli Associated Press i NORC at the University of Chicago pokazala je da Trump ima 36 posto potpore i 62 posto neodobravanja, što daje neto minus 26 bodova, jednako njegovu najnižem rezultatu iz studenoga kod istog ispitivača.
Glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle ranije je u izjavi naveo da je Trump „uvjerljivo izabran od gotovo 80 milijuna Amerikanaca“ kako bi proveo svoj program te da ostaje „najdominantnija figura američke politike“.
