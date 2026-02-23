Trumpov rejting na samom dnu

Rejting predsjednika mogao bi imati ključnu ulogu na predstojećim izborima na polovici mandata, na kojima će se birati zastupnici i senatori u ključnim saveznim državama. Ishod bi mogao promijeniti odnos snaga u Washingtonu, dok republikanska stranka nastoji zadržati tijesnu većinu u oba doma Kongresa. Iako Trump neće biti izravno na glasačkom listiću, izbori se smatraju svojevrsnim referendumom o njegovu radu.