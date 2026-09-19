"Vojno odvraćanje"
Trumpu stigao odgovor iz Moskve
Ruski odgovor na nove američke sankcije trebao bi uključivati „vojno odvraćanje“, izjavio je u subotu bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev.
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Medvedev, bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina i jedan od najistaknutijih zagovornika tvrde protuzapadne politike u Moskvi, nije dodatno pojasnio svoju izjavu.
Američki predsjednik Donald Trump u petak je potpisao zakon kojim se uvode nove sankcije s ciljem pojačavanja pritiska na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Kongres je zakon odobrio nakon višemjesečne odgode.
Zakon, nazvan po pokojnom američkom senatoru Lindseyju Grahamu, usmjeren je na ruski energetski i obrambeni sektor, kao i na Putina i druge visoke ruske dužnosnike.
„Čak i preko oceana razumiju samo jezik izravnog vojnog odvraćanja i upravo tim jezikom trebamo odgovoriti na rusofobne gadosti, poput zakona mrtvog terorista Grahama“, napisao je Medvedev, koji trenutačno obnaša dužnost zamjenika predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, na Telegramu.
Otkako je Moskva 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu, ruski dužnosnici, uključujući Putina, Ukrajinu i njezine saveznike nazivaju „teroristima“. Kijev takve optužbe odbacuje kao neutemeljenu ratnu propagandu.
Medvedev je bio predsjednik Rusije od 2008. do 2012. godine, u razdoblju kada je Putin obnašao dužnost premijera, što mu je omogućilo da zaobiđe tadašnja ograničenja predsjedničkih mandata.
Šezdesetjednogodišnji Medvedev redovito na društvenim mrežama napada Ukrajinu i Zapad. Njegovi kritičari tvrde da takvim istupima pokušava zadržati političku relevantnost, dok drugi smatraju da njegove izjave odražavaju stavove dijela ruskog državnog vrha.
Prošle godine Trump je naredio premještanje dviju nuklearnih podmornica nakon što je Medvedev u objavi na Telegramu aludirao na ruski poluautomatski sustav upravljanja nuklearnim oružjem poznat kao „Mrtva ruka“ (Dead Hand).
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