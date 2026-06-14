"Ovo je jedna velika tragedija. Budimo iskreni, nema tu nikakve fige u džepu. Ja u svojoj karijeri, evo 35 godina koliko radim u Kapetaniji, trideset i nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio i stvarno ne mogu vjerovati da dođete u tu situaciju, jer mi smo poduzeli, vjerujte mi, sve. Ne da bih ja nekoga ograđivao, branio ili nadopunjavao. Mi smo u tom trenutku imali spreman helikopter na mjestu, imali smo sve brodice. Pohvalio bih sve koji su vezani za more i sve, i nautičare koji su bili u blizini, koji su istog trenutka preskočili i ove ljude koji su bili unesrećeni izvukli iz mora. Nažalost, dogodila se ta jedna koja je strašna tragedija i s tim ćemo jasno morati živjeti i mi", rekao je.