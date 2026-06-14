tragedija na moru
Kuštera iz Lučke kapetanije o nesreći: "Ovako nešto nisam vidio u više od 30 godina karijere"
Kapetan Lučke kapetanije Željko Kuštera dao je izjavu za medije nakon teške pomorske nesreće u kojoj je živote izgubilo troje stranih državljana, a za jednom se osobom još traga.
"Imamo podatke, imamo podatke jasno o brodu. Tu se pregledava brod i ova brodica, to je brodica u biti jahta za iznajmljivanje strane zastave, strane zastave koja je imala urednu vinjetu, imala je uredno, skiper je imao uredne papire", rekao je i dodao da je bilo sedam putnika i skiper. Na katamaranu je vilo 118 putnika i članova posade.
Jedrilica je, kako je rekao, prema podacima kojima raspolažu, bila na motoru.
"U ovome trenutku ne govorimo o nacionalnosti, jer naše Ministarstvo vanjskih poslova mora obavijestiti konzulat. Svi na jedrilici su bili stranci", naglasio je.
"Ovo je jedna velika tragedija. Budimo iskreni, nema tu nikakve fige u džepu. Ja u svojoj karijeri, evo 35 godina koliko radim u Kapetaniji, trideset i nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio i stvarno ne mogu vjerovati da dođete u tu situaciju, jer mi smo poduzeli, vjerujte mi, sve. Ne da bih ja nekoga ograđivao, branio ili nadopunjavao. Mi smo u tom trenutku imali spreman helikopter na mjestu, imali smo sve brodice. Pohvalio bih sve koji su vezani za more i sve, i nautičare koji su bili u blizini, koji su istog trenutka preskočili i ove ljude koji su bili unesrećeni izvukli iz mora. Nažalost, dogodila se ta jedna koja je strašna tragedija i s tim ćemo jasno morati živjeti i mi", rekao je.
Upitan za putnike s katamarana, rekao je: "Pazite, morate tu biti jako mudri, jer vi u tom trenutku u zapovjedniku na tom katamaranu vi morate znati i u kakvom je on psihofizičkom stanju. Vi morate u tom trenutku i morate znati u kakvom su ti putnici stanju. Jasno, mi smo u dogovoru i jasnoj konzultaciji napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni i iskrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bih želio da se dogodi nešto dalje. I onda je došao drugi katamaran i prebacio ih na destinaciju Hvar", pojasnio je.
Katamaran je, rekao je, bio ma redovnoj putničkoj liniji. "Oni su imali sve uredne papire, jasno. Čujte, sad će to utvrditi priznata organizacija, Hrvatski registar brodova. Pazite, ovo je bila pomorska nesreća, znači sudar", rekao je i dodao da je zasad u plovnom stanju, samo mu je svjedodžba zamrznuta.
Govoreći o samoj nesreći, istaknuo je: "Sad ovisi tko je odakle išao. Sad znamo to kako je išao i šta se dogodilo u tom trenutku. Mi vam kažemo da mi te podatke imamo. Sada se izvodi, znači radi se očevid još, mislim to koji će biti pri kraju, on se predaje državnom odvjetništvu. Jasno, ovdje imate ljude i svjedoke. Njima smo najprije pružili skrb. Oni su dovezeni u Split i predani su na liječenje. Mislim da ovdje nisu imali teške ozljede. Nisu, ne, ne, sa jedrilice, oni su došli tu i onda njima treba pružiti pomoć, jer ti ljudi su u šoku, razumijete?".
Jedrilica je, dodao je, potonula i nalazi se na dubini od oko 60 metara. Na pitanje hoće li se jedrilica vaditi, rekao je da će to odlučili Državno odvjetništvo.
Onečišćenje mora je, kaže, zasad isključeno.
Govoreći o unesrećenim poginulim ljudima kazao je: "Oni su pronađeni tu. To su neke mučne stvari koje su ljudi koji to rade morali proživjeti i ja za sada ne bih o tome".
U potragu za nestalom osobom uključene su sve službe, od Kapetanije, policije, od obalne straže koja je došla. "Onda smo angažirali i ljude, ronioce iz HGSS-a. Angažirali smo sve ljude koji nam mogu u tom danu, trenutku pomoći", zaključio je.
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