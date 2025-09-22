Turska ukida carine na američki uvoz uoči susreta Erdogana i Trumpa

Od povratka u Bijelu kuću ranije ove godine, Trump je uveo sveobuhvatne carine u pokušaju da preoblikuje globalnu trgovinu u korist Washingtona, ciljajući ne samo na tradicionalne suparnike već i na dugogodišnje saveznike. Sjedinjene Države su u kolovozu postavile carinsku stopu na uvoz iz Turske na 15 posto. Ankara nije uzvratila na taj potez.

