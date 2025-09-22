Turska ukida carine na američki uvoz uoči susreta Erdogana i Trumpa

Turska je objavila u ponedjeljak da je ukinula carinske protumjere uvedene 2018. na američki uvoz od osobnih automobila do voća, što je znak zatopljavanja bilateralnih odnosa uoči puta predsjednika Erdogana u Sjedinjene Države.
Oglas
Erdogan bi trebao ovaj tjedan prisustvovati Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku prije sastanka u Bijeloj kući u četvrtak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je rekao da očekuje da će tijekom posjeta biti zaključeni trgovinski i vojni sporazumi.
Ukidanje carina, koje su, kada su uvedene, obuhvaćale proizvode uključujući osobne automobile, voće, rižu, duhan, alkoholna pića, kruta goriva i kemijske proizvode, objavljeno je u turskom Službenom glasniku.
Stare carinske protumjere
Od povratka u Bijelu kuću ranije ove godine, Trump je uveo sveobuhvatne carine u pokušaju da preoblikuje globalnu trgovinu u korist Washingtona, ciljajući ne samo na tradicionalne suparnike već i na dugogodišnje saveznike. Sjedinjene Države su u kolovozu postavile carinsku stopu na uvoz iz Turske na 15 posto. Ankara nije uzvratila na taj potez.
Ukinuća carinskih protumjera u ponedjeljak odnose se na carine uvedene 2018. kao odgovor na američke carine na uvoz čelika i aluminija uvedene u vrijeme Trumpova prvog mandata. Erdogan je zadnji put posjetio Trumpa u Bijeloj kući 2019., a njih dvojica imala su povremeno zategnute odnose.
Premda su tijekom Trumpova prvog mandata imali bliske osobne veze, to je bilo i razdoblje zategnutih bilateralnih odnosa zbog sporova oko veza Washingtona s kurdskim borcima u Siriji i odnosa Ankare s Moskvom.
Turska je 2019. razljutila Trumpovu administraciju kupnjom ruskih raketnih obrambenih sustava S-400. Kao odgovor, Washington je otkazao planiranu prodaju borbenih zrakoplova F-35 Turskoj i isključio je iz zajedničkog programa proizvodnje zrakoplova.
Cilj opseg trgovine od 100 milijardi dolara
Tursko ministarstvo trgovine izjavilo je da su carine uvedene 2018. naknadno ažurirane na temelju mjera koje su poduzele strane, ali su ostale na snazi do određenog stupnja, bez pružanja podataka o trenutnom opsegu carina.
"Dodatne financijske obveze nametnute uvozu određenih proizvoda američkog podrijetla su ukinute", priopćilo je ministarstvo, navodeći napredak u pregovorima sa Sjedinjenim Državama.
Navodi se da će Turska nastaviti raditi na ispunjavanju postojećeg cilja od 100 milijardi dolara godišnje dvosmjerne trgovine sa Sjedinjenim Državama. Opseg trgovine između dviju zemalja prošle je godine iznosio otprilike 30 milijardi dolara.
"Nastavit ćemo razvijati politike za povećanje trgovinskih odnosa u korist obje strane, diverzificirati ih uzimajući u obzir konkurentske uvjete i razvijati nova područja suradnje", dodaje se.
Odvojeno, Turska je u ponedjeljak izjavila da je uvela dodatnih 25 do 30 posto carina na uvoz osobnih automobila, izuzev Europskoj uniji i zemljama s kojima Turska ima sporazume o slobodnoj trgovini.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas