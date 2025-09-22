TVRTKO JAKOVINA
Jakovina: Ono što se događa unutar Izraela je jedna od najvažnijih bitaka za budućnost Bliskog istoka
Povjesničar Tvrtko Jakovina bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o priznavanju države Palestine od strane europskih država.
Podsjetimo, Ujedinjeno Kraljevstvo i Portugal priznali su palestinsku državu. Očekuje se da će Francuska i nekoliko drugih država također priznati državu Palestinu u ponedjeljak pokušavajući izvršiti još jači pritisak na Izrael na otvaranju godišnjeg samita UN-a u New Yorku, na kojemu će dominirati rat u Gazi.
"Refleksija promjene prema politici Izraela"
Tvrtko Jakovina navodi da će, što se tiče Zapada, priznanje države Palestina, biti završeno kada sve zemlje G7 budu uključene: "Samo ih je nekolicina, iako je priznanje Ujedinjenog Kraljevstva više od simbolike, puno važnije nego priznanje manjih zemalja. To je refleksija ogromne promjene prema Izraelu i prema politici Izraela u svjetlu događaja u Gazi."
"Proces sa Zapadom će biti gotov kada budemo vidjeli što će se mijenjati sa SAD-om, Njemačkom, Italijom. Onda trebamo vidjeti što se događa unutar Izraela, to je jedna od malo vidljivih, a najvažnijih bitaka za budućnost Bliskog istoka", dodao je.
"Različite poruke"
Jakovina je komentirao i vojnu paradu "Snaga jedinstva" koja je u subotu održana u Beogradu: "Očito je ovo godina vojnih parada. Bila je u Washingtonu, Kini, Zagrebu pa i u Beogradu. Zagreb se mjerio s Beogradom, Beograd se mjerio sa Zagrebom. Možda je to moglo pokazati da predsjednik ima potporu u vojsci. Vojsci Srbi vjeruju mnogo više nego drugim institucijama, to je tako posloženo u teoriji."
