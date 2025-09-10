Tusk tražio aktivaciju NATO članka 4: Kada se i zašto on primjenjuje?

Poljski premijer Donald Tusk potvrdio je da je Poljska zatražila aktivaciju članka 4. Sjevernoatlantskog ugovora, nakon što je tijekom noći došlo do 19 upada ruskih dronova u poljski zračni prostor. Velik dio njih, naglasio je, ušao je iz pravca Bjelorusije.
Sva najbitnija događaja oko upada ruskih dronova na teritorij NATO-a pratimo OVDJE.
Incident bez presedana
“Činjenica da su ti dronovi, koji su predstavljali sigurnosnu prijetnju, oboreni - mijenja političku situaciju. Stoga su savezničke konzultacije imale oblik službenog zahtjeva za aktiviranje članka 4 NATO-a,” rekao je Tusk obraćajući se u parlamentu.
Dodao je da se radi o provokaciji „neusporedivo opasnijoj od svih dosadašnjih“ s poljskog gledišta, ali i istaknuo da „trenutno nema razloga tvrditi da smo u stanju rata“.
Prema podacima koje je iznio, potvrđeno je obaranje tri drona, dok se za još jedan čekaju službene potvrde. Operacija poljske protuzračne obrane trajala je cijelu noć – prvi napad zabilježen je u 22:06, a posljednje narušavanje zračnog prostora u 6:30 ujutro.
Posebno zabrinjavajuće, naglasio je Tusk, jest to što su dronovi po prvi put preletjeli u Poljsku direktno iz Bjelorusije, a ne samo kao posljedica dezorijentacije ili manjih provokacija iz ukrajinskog pravca.
Što kaže članak 4 NATO-a?
Članak 4 Sjevernoatlantskog ugovora predviđa da se članice Saveza konzultiraju kad god je, po njihovom mišljenju, ugrožen teritorijalni integritet, politička neovisnost ili sigurnost neke od njih. To nije vojna odredba poput članka 5, nego mehanizam političkog savjetovanja i zajedničkog odgovora.
Kako je poručio Tusk, “članak 4 tek je početak. Tijekom konzultacija očekujemo znatno veću potporu saveznika. Ovo je konfrontacija koju je Rusija objavila slobodnom svijetu.”
Reakcija predsjednika
O istoj temi govorio je i predsjednik Poljske Karol Nawrocki, naglašavajući da se radi o “bez presedana trenutku u povijesti NATO-a, ali i moderne povijesti Poljske”.
Nakon sastanka u Uredu za nacionalnu sigurnost, rekao je da je s premijerom i vojnim vrhom raspravljao o pokretanju članka 4, kao i o nužnosti jačanja poljske protudronske obrane u okviru NATO-a.
