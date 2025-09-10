Poljski premijer traži aktiviranje članka 4: "Najbliže smo ratu od Drugog svjetskog rata"

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je Poljska danas bliža oružanom sukobu nego u bilo kojem trenutku od završetka Drugog svjetskog rata.
Dodao je da je Varšava zatražila aktivaciju članka 4. Sjevernoatlantskog ugovora te naglasio da zemlji trebaju više od samih izraza solidarnosti.
“Činjenica da su ti dronovi, koji su predstavljali sigurnosnu prijetnju, oboreni, mijenja političku situaciju. Zato su se savezničke konzultacije pretvorile u službeni zahtjev za aktivaciju članka 4. NATO-ovog ugovora”, rekao je Tusk.
Političke konzultacije
Članak 4. omogućuje bilo kojoj članici NATO-a da pitanje od sigurnosnog značaja iznese na raspravu unutar Saveza. Ne radi se o vojnom odgovoru, nego o političkim konzultacijama, prenosi Sky.
Tusk je također istaknuo da je tijekom noći zabilježeno 19 upada u poljski zračni prostor, pri čemu su srušena četiri drona. Velik broj njih doletio je iz pravca Bjelorusije, dodao je.
Premijer je zaključio:
“Članak 4. je tek početak. Tijekom konzultacija očekivat ćemo znatno veću potporu. Ovo je konfrontacija koju je Rusija objavila slobodnom svijetu.”
