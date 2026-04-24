službeno izvješće

U 2025. od gladi u svijetu patilo oko 266 milijuna ljudi

Hina
24. tra. 2026. 15:52
A girl walks with pails of water filled from a nearby cistern at the Bureij camp for Palestinian refugees in the central Gaza Strip on March 27, 2026.
Eyad Baba / AFP

Broj ljudi koji pate od gladi i dalje je na dramatično visokoj razini u cijelome svijetu, pokazuje izvještaj Globalne mreže protiv kriza povezanih s hranom (GNAFC).

Prošle je godine čak 266 milijuna ljudi u 47 zemalja svijeta bilo je u riziku od akutne nesigurnosti zbog opskrbe hranom, najnoviji su podaci GNAFC-a objavljeni u petak.

U izvješću stoji da je nesrazmjerno pogođeno deset zemalja, među kojima su Afganistan, Sudan i Jemen.

Općenito se akutna nesigurnost opskrbe hranom u posljednjih deset godina, prema GNAFC-ovu izvješću udvostručila, a razmjeri gladi globalno ostaju alarmantno visoki.

U izvještaju se ističe da je prošle godine, prvi put u povijesti, proglašena glad na dva mjesta - u dijelovima Pojasa Gaze i u dijelovima Sudana.

Razmatrajući perspektivu za tekuću godinu mreža predviđa sumornu sliku. Aktualni sukobi, klimatske promjene i globalna ekonomska neizvjesnost vjerojatno će situaciju u brojnim državama održati na kritičnoj razini ili je čak pogoršati, kaže se u izvješću. 

Situaciju bi znatno u određenim zemljama i regijama dodatno mogla pogoršati eskalacija sukoba na Bliskom istoku, no mreža tvrdi da je još prerano za precizne procjene.

Njemačko ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj GNAFC-u se pridružilo početkom godine.

U odgovoru na izvještaj Niels Annen, državni tajnik u ministarstvu pozvao je na "snažnu, kolektivnu i koordiniranu akciju".

PROČITAJTE JOŠ

