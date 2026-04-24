U 2025. od gladi u svijetu patilo oko 266 milijuna ljudi

Broj ljudi koji pate od gladi i dalje je na dramatično visokoj razini u cijelome svijetu, pokazuje izvještaj Globalne mreže protiv kriza povezanih s hranom (GNAFC).
Prošle je godine čak 266 milijuna ljudi u 47 zemalja svijeta bilo je u riziku od akutne nesigurnosti zbog opskrbe hranom, najnoviji su podaci GNAFC-a objavljeni u petak.
U izvješću stoji da je nesrazmjerno pogođeno deset zemalja, među kojima su Afganistan, Sudan i Jemen.
Općenito se akutna nesigurnost opskrbe hranom u posljednjih deset godina, prema GNAFC-ovu izvješću udvostručila, a razmjeri gladi globalno ostaju alarmantno visoki.
U izvještaju se ističe da je prošle godine, prvi put u povijesti, proglašena glad na dva mjesta - u dijelovima Pojasa Gaze i u dijelovima Sudana.
Razmatrajući perspektivu za tekuću godinu mreža predviđa sumornu sliku. Aktualni sukobi, klimatske promjene i globalna ekonomska neizvjesnost vjerojatno će situaciju u brojnim državama održati na kritičnoj razini ili je čak pogoršati, kaže se u izvješću.
Situaciju bi znatno u određenim zemljama i regijama dodatno mogla pogoršati eskalacija sukoba na Bliskom istoku, no mreža tvrdi da je još prerano za precizne procjene.
Njemačko ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj GNAFC-u se pridružilo početkom godine.
U odgovoru na izvještaj Niels Annen, državni tajnik u ministarstvu pozvao je na "snažnu, kolektivnu i koordiniranu akciju".
