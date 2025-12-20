Izrael blokira pomoć
U Gazi dvije bebe umrle od hladnoće i gladi: "Još uvijek čujem njegove sitne krikove“
Liječnici bez granica (Médecins sans frontières, MSF), kako je ta organizacija poznata prema svojim francuskim inicijalima, upozorili su da bebe i djeca u Pojasu Gaze umiru zbog oštrih zimskih vremenskih uvjeta te su pozvali Izrael da ublaži blokadu humanitarne pomoći, dok vojska nastavlja kršiti primirje i provoditi svoj genocidni rat.
Navodeći smrt 29-dnevne prerano rođene bebe Saida Asada Abedina od teške hipotermije u Khan Younisu na jugu Gaze, MSF je u petak priopćio da zimske oluje, „u kombinaciji s već očajnim životnim uvjetima, povećavaju zdravstvene rizike“, piše Al Jazeera.
Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, broj smrtnih slučajeva uzrokovanih ekstremnim vremenskim uvjetima iznosio je 13 do četvrtka. Još jedna dvotjedna beba, Mohammed Khalil Abu al-Khair, ranije ovog tjedna smrznula se do smrti bez pristupa odgovarajućem skloništu ili odjeći.
Ahmed al-Farra, voditelj odjela za majčinstvo i pedijatriju u Medicinskom kompleksu Nasser, rekao je u video obraćanju da je „hipotermija izuzetno opasna“ za bebe. „Ako se tim obiteljima u šatorima ništa ne osigura – grijanje, mobilne kućice, kontejneri – nažalost, vidjet ćemo sve više i više“ smrti, rekao je al-Farra.
Djeca „gube živote jer nemaju ni najosnovnije stvari za preživljavanje“, rekao je Bilal Abu Saada, nadzornik medicinskog osoblja u bolnici Nasser, za MSF. „Bebe dolaze u bolnicu pothlađene, s vitalnim znakovima blizu smrti.“
Osim rastućeg broja smrtnih slučajeva, MSF je naveo da njegovo osoblje bilježi visoke stope respiratornih infekcija za koje očekuje da će rasti tijekom zime, što predstavlja posebnu opasnost za djecu mlađu od pet godina. „Dok Gazu pogađaju obilne kiše i oluje, stotine tisuća Palestinaca i dalje se bore u poplavljenim i oštećenim improviziranim šatorima“, dodala je organizacija. „MSF poziva izraelske vlasti da hitno dopuste masovno povećanje pomoći u Pojas.“
Bez prestanka izraelskih napada
Palestinska novinska agencija Wafa izvijestila je da su izraelske snage u subotu ujutro rušile zgrade, provodile topničko granatiranje i pucale iz vatrenog oružja u područjima istočno od grada Gaze, dok je dodatna pucnjava zabilježena istočno od Khan Younisa.
U petak je izraelski napad na sklonište za raseljene Palestince usmrtio najmanje šest osoba. Izraelska vojska tvrdila je da je pucala na „osumnjičene“.
Potresni videozapisi s mjesta događaja prikazivali su dijelove tijela te prestravljene civile koji su pokušavali iznijeti ranjene na sigurno.
Vojna vozila također su upala u grad az-Zawiya, zapadno od Salfita na okupiranoj Zapadnoj obali, gdje su snage teško pretukle i ozlijedile više građana te upadale u domove, navela je agencija.
„Još uvijek čujem njegove sitne krikove“
Obilne kiše, jaki vjetrovi i niske temperature posljednjih su tjedana pogađali Gazu, poplavivši ili odnijeli više od 53.000 šatora koji su služili kao improvizirana skloništa za raseljene Palestince.
Uz golema razaranja zgrada i infrastrukture, ulice se brzo plave, a kanalizacija se izlijeva. Raseljene obitelji potražile su zaklon u kosturima djelomično urušenih zgrada, unatoč opasnosti od urušavanja, pri čemu se prošlog tjedna u Gazi srušilo 13 zgrada.
Zimsko vrijeme i izraelsko blokiranje prijeko potrebne pomoći i mobilnih kućica za sklonište pokazali su se smrtonosnima za djecu i bebe.
Kasno navečer 13. prosinca, Eman Abu al-Khair, 34-godišnja raseljena Palestinka koja živi u al-Mawasiju zapadno od Khan Younisa, pronašla je svoju uspavanu bebu Mohammeda „hladnog kao led“, s ukočenim rukama i nogama te „krutim i žućkastim licem“, ispričala je za Al Jazeeru.
Ona i suprug nisu mogli pronaći prijevoz do bolnice, a jaka kiša onemogućila je odlazak pješice.
Nakon što su Mohammeda u zoru kolima koje je vukla životinja hitno prevezli u bolnicu Crvenog polumjeseca u Khan Younisu, primljen je na intenzivnu njegu s plavim licem i konvulzijama. Umro je dva dana kasnije.
„Još uvijek u ušima čujem njegove sitne krikove“, rekla je Eman. „Spavam i budim se, nesposobna povjerovati da se njegovo plakanje i buđenje noću više nikada neće ponoviti.“
Mohammed „nije imao nikakvih zdravstvenih problema“, dodala je. „Njegovo sićušno tijelo jednostavno nije moglo izdržati ekstremnu hladnoću u šatorima.“
Otkako je 10. listopada stupilo na snagu primirje, Izrael je nastavio blokirati ulazak humanitarne pomoći u Pojas Gaze, unatoč pozivima brojnih agencija Ujedinjenih naroda, međunarodnih organizacija i drugih država da s tim prestane.
UN je priopćio da je Izrael spriječio dopremu šatora i deka Palestincima, iako je procijenjeno da je oko 55.000 obitelji u oluji pretrpjelo oštećenja ili uništenje imovine i skloništa.
Deseci prostora prilagođenih djeci također su oštećeni, što je pogodilo oko 30.000 djece, prema podacima UN-a.
Natasha Hall, viša zagovornica organizacije Refugees International, rekla je za Al Jazeeru da pomoć u Gazu ulazi „u kapima“, dijelom zbog nejasnog popisa „kontroliranih predmeta dvojne namjene“, koji uključuje pelene, zavoje, alate, šatore i druge osnovne potrepštine.
„Nije jasno kako bi se to moglo koristiti kao oružje ili u bilo kakvu dvojnu namjenu“, rekla je Hall.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare