U Gazi dvije bebe umrle od hladnoće i gladi: "Još uvijek čujem njegove sitne krikove“

Osim rastućeg broja smrtnih slučajeva, MSF je naveo da njegovo osoblje bilježi visoke stope respiratornih infekcija za koje očekuje da će rasti tijekom zime, što predstavlja posebnu opasnost za djecu mlađu od pet godina. „Dok Gazu pogađaju obilne kiše i oluje, stotine tisuća Palestinaca i dalje se bore u poplavljenim i oštećenim improviziranim šatorima“, dodala je organizacija. „MSF poziva izraelske vlasti da hitno dopuste masovno povećanje pomoći u Pojas.“