Kraj besplatne ručne prtljage: Aviokompanija drastično mijenja pravila

Lufthansa na svojim kratkim i srednjim linijama ukida dosadašnju mogućnost besplatnog unosa male ručne prtljage.
Sve zrakoplovne kompanije u Njemačkoj 2026. godine koje su dio ove grupacije uvode novi “Economy Basic” tarifni model koji uključuje samo jedan mali osobni predmet, dok se svaka dodatna prtljaga mora doplatiti.
Prodaja karata po ovom modelu na odabranim rutama započinje 28. travnja za putovanja od 19. svibnja. Lufthansa ovaj potez opravdava promjenama u ponašanju putnika, tvrdeći da nova tarifa nudi dodatnu opciju po atraktivnoj početnoj cijeni, posebno za putnike koji putuju samo na jedan dan i ne nose klasičnu prtljagu, piše Fenix magazin.
Stroga ograničenja i nove cijene prtljage
Prema novim pravilima, osobni predmet koji nosite besplatno smije biti maksimalne veličine 40x30x15 centimetara. Sva dodatna ručna ili predana prtljaga morat će se fleksibilno doplatiti, a cijene počinju od 15 eura.
Ovim potezom Lufthansa se pridružuje razini ponude Air Francea, ali i niskobudžetnih prijevoznika kao što su Ryanair, Easyjet i Wizz Air. Upravo su te kompanije pod lupom europskog udruženja potrošača BEUC zbog svojih strogih pravila o tome što se smatra besplatnom prtljagom.
Udruge potrošača najavljuju tužbe zbog naplate prtljage
Zaštitnici potrošača smatraju da bi svakom putniku trebalo biti omogućeno da, uz mali osobni predmet, u kabinu besplatno unese i standardnu ručnu prtljagu, što nazivaju “razumnim zahtjevom”. S druge strane, udruženje zrakoplovnih kompanija A4E, čiji je Lufthansa član, odbacuje te kritike. Tvrde da milijuni potrošača biraju najjeftinije tarife s minimalno prtljage te da ih se ne bi smjelo prisiljavati da plaćaju usluge koje im zapravo nisu potrebne.
Pažljivo planirajte prtljagu prije leta
Za putnike iz Njemačke ovo znači da će cijena karte koju vide na početku pretrage rijetko biti ona koju će na kraju platiti, osim ako putuju bez ikakve dodatne prtljage. Prije nego što kupite kartu, obavezno provjerite dimenzije svoje torbe kako vas na ulazu u zrakoplov ne bi dočekala neugodna i skupa doplata za prtljagu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
