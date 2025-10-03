neumoljivi napadi
U Gazi vreća brašna 900 dolara, šećer 100: Od zore najmanje 72 ubijenih Palestinaca
Najmanje 72 Palestinca ubijena su u izraelskim napadima diljem Pojasa od zore danas. Svjetska zdravstvena organizacija uspješno je premjestila troje novorođenčadi iz grada Gaze radi spašavanja života, podijelio je čelnik zdravstvene agencije UN-a.
Broj poginulih u Gazi ponovno raste
Najmanje 72 Palestinca ubijena su u izraelskim napadima diljem Pojasa od zore danas. Broj poginulih uključuje 42 osobe koje su ubijene u gradu Gazi.
Dvoje djece među poginulima, ozlijeđeno u izraelskom napadu na sjever Gaze
Troje Palestinaca, uključujući dvoje djece, ubijena su u izraelskom bombardiranju nekoliko kuća u izbjegličkom kampu Shati na sjeveru Gaze, priopćila je civilna zaštita.
U napadu je ozlijeđen i nekoliko osoba, dok je oko 10 Palestinaca ostalo zarobljeno pod ruševinama.
Shati, west of Gaza, under air force fire. pic.twitter.com/iUxHjtA9RV— Open Source Intel (@Osint613) October 3, 2025
WHO premješta troje 'kritično bolesne' novorođenčadi iz grada Gaze, četvrto je umrlo
Svjetska zdravstvena organizacija uspješno je premjestila troje novorođenčadi iz grada Gaze radi spašavanja života, podijelio je čelnik zdravstvene agencije UN-a.
Tri "kritično bolesne" bebe premještene su iz bolnice Al Helou u gradu Gazi, gdje izraelska kopnena invazija sa zemljom sravnava čitave četvrti, u bolnicu Al-Aqsa u Deir el-Balahu u središnjoj Gazi, napisao je čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus u objavi na društvenim mrežama.
Today, @WHO transferred three critically ill newborn babies from Al-Helou Hospital in #Gaza City to Al-Aqsa Hospital in Deir al-Balah to receive lifesaving care that could no longer be provided at Al-Helou, including for one infant on critical oxygen therapy.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 3, 2025
A fourth baby, who… pic.twitter.com/PGsNQEA9qQ
U Al Helouu se više nije mogla pružati skrb, "uključujući i za jedno dojenče na kritičnoj terapiji kisikom", rekao je Tedros. Četvrta beba planirana za transfer umrla je prije nego što je transfer mogao biti izvršen.
42 tisuće ljudi ima ozljede "koje otežavaju život"
WHO je jučer objavio novo izvješće koje pokazuje da je gotovo 42.000 ljudi - od kojih je otprilike četvrtina djeca - zadobilo "ozljede koje mijenjaju život" u Gazi. Ugrožena enklava sada ima manje od 14 bolnica s djelomičnom funkcionalnošću, rekla je organizacija.
"Sama Al-Aqsa je preopterećena i suočava se s ozbiljnom nestašicom medicinskih potrepština, jer sve više ljudi bježi na jug sa sjevera", napisao je Tedros.
The fisherman of Gaza got a chance to fish because the Israeli navy what’s too busy blocking the Sumud Flotilla— TheRealMvitaOne (@FauzKhalid) October 3, 2025
Look at the joy on their faces pic.twitter.com/OEGAXKNXOV
Riskirati smrt za hranu ili polako gladovati
Hrana u Gazi postala je gotovo nemoguća za priuštiti. Vreća brašna skočila je s 10 na 891 dolar, a šećer košta 100 dolara, izvještava Al Jazeera.
Do sada je Izrael u Gazi izgladnio najmanje 440 Palestinaca, a tisuće djece je akutno pothranjeno.
Palestinske obitelji suočavaju se s nemogućim izborom: riskirati smrt za hranu ili polako gladovati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare