U izraelskom zračnom napadu ubijeno devet ljudi, napadnut i šatorski kamp

Izraelska vojska ubila je najmanje devetero ljudi u zračnim napadima na sjeverni i južni Pojas Gaze u nedjelju, rekli su palestinski dužnosnici civilne zaštite i zdravstva, a izraelska vojska to je nazvala odgovorom na Hamasovo kršenje primirja.
Liječnici su rekli da su u izraelskom zračnom napadu na šatorski kamp u kojem su smještene raseljene obitelji ubijene najmanje četiri osobe, dok su zdravstveni dužnosnici rekli da je u drugom napadu ubijeno pet osoba u Han Junisu na jugu.
Izraelski vojni dužnosnik rekao je da su „u zadnjih nekoliko sati Izraelske obrambene snage (IDF) počele napade kao odgovor na Hamasovo očito kršenje sporazuma o prekidu vatre jučer u području Beit Hanuna“ dodavši da su se „teroristi pojavili iz tunela istočno od žute linije“.
Dužnosnik je nedjeljne napade nazvao „preciznim“ i u skladu s međunarodnim pravom te je rekao da je palestinska militantna skupina počinila više od šest kršenja primirja iz listopada, uključujući raspoređivanje istočno od „žute linije“ dogovorene prema primirju radi razgraničenja područja pod kontrolom Izraela i Hamasa.
„Prelazak žute linije u blizini IDF trupa, dok su naoružani, eksplicitno je kršenje primirja - i pokazuje kako Hamas sustavno krši sporazum o prekidu vatre s namjerom da nanese štetu IDF trupama“, rekao je dužnosnik.
Izrael i Hamas više su se puta međusobno optuživali za kršenje sporazuma o prekidu vatre, ključnog elementa plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi.
U subotu je vojska izjavila da je identificirala, kako je rekla, naoružane „teroriste“ u blizini IDF osoblja koje djeluje u sjevernom Pojasu Gaze.
IDF je izjavio da nastavlja uništavati podzemne tunele u sjevernom Pojasu Gaze u skladu sa sporazumom.
Rekao je da je primijetio nekoliko naoružanih ljudi kako izlaze iz onoga što je nazvao tunelom i ulaze ispod ruševina zgrade istočno od 'žute linije'.
Vojska je izjavila da su vojni zrakoplovi napali zgradu i eliminirali dvojicu naoružanih ljudi te da je vjerojatno da su u napadu eliminirani i dodatni militanti.
Ministarstvo zdravstva u Gazi objavilo je da je od početka sporazuma o prekidu vatre u napadima izraelske vojske ubijeno najmanje 600 Palestinaca. Izrael je rekao da su u istom razdoblju militanti u Gazi ubili četiri vojnika.
