Oštre kritike na novi izraelski plan širenja na Zapadnu obalu: "Najkritičnije, još od 1967. i početka okupacije"

Novi zakon omogućava izraelskim doseljenicima da usele u palestinske gradove
Oglas
Palestinci ovaj potez vide kao najopasniji korak prema aneksiji i najkritičniju odluku još od izraelske okupacije Zapadne obale 1967. godine. Ona omogućuje pojedinim izraelskim doseljenicima vlasništvo nad zemljištem na područjima koja su povijesno bila pod palestinskom kontrolom, piše Al Jazeerina dopisnica sa Zapadne obale.
Palestinci smiju graditi isključivo u područjima A i B. U praksi, svaki put kada pokušaju graditi u području C, Izrael takvu gradnju ruši. Ovaj novi razvoj događaja dodatno ugrožava tu situaciju. Zašto? Zato što jedna od odredbi ove odluke izraelskim vlastima omogućuje rušenje kuća u područjima A i B, koja su povijesno bila pod punom palestinskom kontrolom.
Kada govorimo o prisutnosti izraelskih doseljenika, govorimo o području C. Ondje se bilježi velik broj napada doseljenika, a ova odluka dovodi cijelu okupiranu Zapadnu obalu u stanje neizvjesnosti. Smješta je u okvir koji dodatno učvršćuje izraelsku okupaciju i kontrolu nad zemljom, ali također, kako to opisuju i mnogi izraelski dužnosnici, pokapa san o neovisnoj palestinskoj državi.
Počet ćemo viđati izraelske doseljenike kako dolaze u središta palestinskih gradova. Prema ovom zakonu, ništa ih ne sprječava da posjeduju zemljište i dolaze, primjerice, u središte Ramallaha.
Sve je to, ponovno, nezakonito prema potpisanim sporazumima s Palestinskom oslobodilačkom organizacijom, ali i prema međunarodnom pravu koje zabranjuje okupacijskoj sili da premješta vlastito stanovništvo na okupirani teritorij.
Osim toga, gotovo da ne prođe dan bez napada izraelskih doseljenika na Palestince, gdje god se oni nalazili. Glavni je cilj u osnovi protjerati Palestince s njihove zemlje, na ovaj ili onaj način. Ti napadi postaju sve otvoreniji i drskiji, piše Nida Ibrahim.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas