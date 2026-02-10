Oštre kritike na novi izraelski plan širenja na Zapadnu obalu: "Najkritičnije, još od 1967. i početka okupacije"

Palestinci smiju graditi isključivo u područjima A i B. U praksi, svaki put kada pokušaju graditi u području C, Izrael takvu gradnju ruši. Ovaj novi razvoj događaja dodatno ugrožava tu situaciju. Zašto? Zato što jedna od odredbi ove odluke izraelskim vlastima omogućuje rušenje kuća u područjima A i B, koja su povijesno bila pod punom palestinskom kontrolom.