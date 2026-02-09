Melbourne, Sydney...
FOTO / Tisuće na prosvjedima u Australiji zbog posjeta izraelskog predsjednika: "Od Gadigala do Gaze globalizirajmo intifadu"
"Svi smo svjedočili zločinima. Izgladnjivanju. Masovnim ubojstvima u stvarnom vremenu. A od nas se traži da pokažemo poštovanje"
Tisuće Australaca i Australki okupilo se u Sydneyju i Melbourneu kako bi prosvjedovali protiv posjeta predsjednika Izraela, Isaaca Herzoga u Australiji.
Senatorica Lidia Thorpe obratila se okupljenima u Melbourneu, kako prenosi Guardian:
"Svi smo svjedočili zločinima. Izgladnjivanju. Masovnim ubojstvima u stvarnom vremenu. A od nas se traži da pokažemo poštovanje. Kao što sam već rekla, protivim se nasilju u svim oblicima, osobito genocidu. Izražavam solidarnost sa žrtvama u Bondiju.“
Thorpe dodaje:
"Ali isto tako stojim uz svoju palestinsku braću i sestre. I to nije antisemitizam.“
Skup sada broji velik broj ljudi i proteže se preko raskrižja u blizini postaje Flinders Street. U međuvremenu se najmanje tisuću ljudi okupilo ispred gradske vijećnice u Sydneyju kako bi prosvjedovali protiv posjeta izraelskog predsjednika Herzoga, a u područje pristižu novi prosvjednici.
Organizatori su vršili pritisak na policiju da izmijeni ograničenja za prosvjed uvedena nakon terorističkog napada u Bondiju, kako bi mogli marširati do državnog parlamenta bez rizika od uhićenja. Na događaju je prisutna velika policijska snaga. Policijski povjerenik Mal Lanyon rekao je novinarima u petak da će prosvjed osiguravati 500 policajaca.
Bivša Australanka godine, Grace Tame, obratila se tisućama ljudi koji prosvjeduju protiv Herzogova posjeta ispred gradske vijećnice u Sydneyju.
REUTERS/Hollie Adams/File Photo
AAP/Joel Carrett via REUTERS
AAP/Joel Carrett via REUTERS
AAP/Joel Carrett via REUTERS
Saeed Khan / AFP
Saeed Khan / AFP
Rekla je:
"Kakav je to nakaradan svijet kada takozvana demokracija ušutkava i nadzire akademska istraživanja, umjetnost, glazbu i sport te financira genocid; takozvana demokracija koja kažnjava mirne prosvjednike poput nas, a ratnog zločinca dočekuje raširenih ruku.“
Tame je pozvala prosvjednike da nastave s mobilizacijom:
"Ono što želim da učinite nakon što danas odete odavde jest da se osvrnete oko sebe – među svojim kolegama, prijateljima i obitelji – i pronađete što više ljudi koji nisu došli na prosvjed, te ih dovedete sljedeći put, jer trebamo sve.
Moramo nastaviti s mobilizacijom i moramo nastaviti s globalizacijom. Recite sa mnom: od Gadigala do Gaze, globalizirajmo intifadu.“
