FOTO / Tisuće na prosvjedima u Australiji zbog posjeta izraelskog predsjednika: "Od Gadigala do Gaze globalizirajmo intifadu"

N1 Info
09. velj. 2026. 08:45
Demonstrators gather during a protest against Israeli President Isaac Herzog's visit to Australia, at Flinders Street Station in Melbourne
AAP/Joel Carrett via REUTERS

"Svi smo svjedočili zločinima. Izgladnjivanju. Masovnim ubojstvima u stvarnom vremenu. A od nas se traži da pokažemo poštovanje"

Tisuće Australaca i Australki okupilo se u Sydneyju i Melbourneu kako bi prosvjedovali protiv posjeta predsjednika Izraela, Isaaca Herzoga u Australiji.

Senatorica Lidia Thorpe obratila se okupljenima u Melbourneu, kako prenosi Guardian:

"Svi smo svjedočili zločinima. Izgladnjivanju. Masovnim ubojstvima u stvarnom vremenu. A od nas se traži da pokažemo poštovanje. Kao što sam već rekla, protivim se nasilju u svim oblicima, osobito genocidu. Izražavam solidarnost sa žrtvama u Bondiju.“

Thorpe dodaje:

"Ali isto tako stojim uz svoju palestinsku braću i sestre. I to nije antisemitizam.“

Skup sada broji velik broj ljudi i proteže se preko raskrižja u blizini postaje Flinders Street. U međuvremenu se najmanje tisuću ljudi okupilo ispred gradske vijećnice u Sydneyju kako bi prosvjedovali protiv posjeta izraelskog predsjednika Herzoga, a u područje pristižu novi prosvjednici.

Organizatori su vršili pritisak na policiju da izmijeni ograničenja za prosvjed uvedena nakon terorističkog napada u Bondiju, kako bi mogli marširati do državnog parlamenta bez rizika od uhićenja. Na događaju je prisutna velika policijska snaga. Policijski povjerenik Mal Lanyon rekao je novinarima u petak da će prosvjed osiguravati 500 policajaca.

Bivša Australanka godine, Grace Tame, obratila se tisućama ljudi koji prosvjeduju protiv Herzogova posjeta ispred gradske vijećnice u Sydneyju.

FILE PHOTO: Protestors hold signs as they gather for an "Invasion Day" rally on Australia's national day, Australia Day, in Melbourne, Australia January 26, 2026.
Demonstrators gather during a protest against Israeli President Isaac Herzog's visit to Australia, at Flinders Street Station in Melbourne
Demonstrators gather during a protest against Israeli President Isaac Herzog's visit to Australia, at Flinders Street Station in Melbourne, Australia, February 9, 2026.
Rekla je:

"Kakav je to nakaradan svijet kada takozvana demokracija ušutkava i nadzire akademska istraživanja, umjetnost, glazbu i sport te financira genocid; takozvana demokracija koja kažnjava mirne prosvjednike poput nas, a ratnog zločinca dočekuje raširenih ruku.“

Tame je pozvala prosvjednike da nastave s mobilizacijom:

"Ono što želim da učinite nakon što danas odete odavde jest da se osvrnete oko sebe – među svojim kolegama, prijateljima i obitelji – i pronađete što više ljudi koji nisu došli na prosvjed, te ih dovedete sljedeći put, jer trebamo sve.

Moramo nastaviti s mobilizacijom i moramo nastaviti s globalizacijom. Recite sa mnom: od Gadigala do Gaze, globalizirajmo intifadu.“

Gaza Genocid u Gazi Isaac Herzog Optužbe za genocid Palestina Prosvjedi u Australiji Sydney i Melbourne izrael blokira humanitarnu pomoć

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

