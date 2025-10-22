Oglas

izvješće Deutsche Banka

U kojim gradovima je taksi najskuplji, a u kojima najjeftiniji?

Hina
22. lis. 2025. 12:14
Najskuplji taksi prijevoz od standardnih pet kilometara među gradovima svijeta je u švicarskom Zürichu i općenito u europskim gradovima, dok su te cijene niže u Sjevernoj Americi, Aziji i Africi, a najjeftiniji prijevoz taksijem je u Kairu u Egiptu, prenosi svjetski magazin za putovanja Conde Nast Traveller.

Magazin podatke prenosi iz izvješća Deutsche Banka "Mapiranje svjetskih cijena 2025." u kojemu detaljno analizira razne cijene, među kojima i standardnu vožnju taksijem od pet kilometara, uzimajući u obzir uobičajene lokalne tarife i cijene tradicionalnih taksija te vožnje putem aplikacija. 

Zürich u Švicarskoj se našao na prvom mjestu s cijenom taksi prijevoza za pet kilometara od 27,30 američkih dolara.

Visoko na listi su i Ženeva (25,10 dolara), London (23,10 dolara) te Milano (22,40 dolara). Tu su i Bruxelles (22,10 dolara), Amsterdam (21,70), München (20,90), a toliko se plaća i taksi vožnja od pet kilometara u Kopenhagenu.

Prvih deset gradova na listi pokazuju da su najskuplje vožnje taksijem u Europi, a povoljnije su u Aziji, SAD-u i Kanadi.

"Nalazi u izvješću pokazuju da su neki gradovi po cijenama vožnji taksijem daleko skuplji, dok drugi ostaju iznenađujuće pristupačni, poput primjerice indijskih gradova DelhijaMumbaija i Bengalurua, gdje vožnje od pet kilometara koštaju manje od dva, odnosno 2,10 i 2,90 dolara. Time su ti gradovi i među najjeftinijima u svijetu za taksi vožnje", kažu istraživači.

I u jugoistočnoj Azije cijene su niže nego drugdje u svijetu, primjerice u Manili vožnja košta 2,30 dolara, a u Jakarti 2,40 dolara.

Kod europskih gradova s nižom cijenom ističe se Prag s 10,50 dolara. Kanadski gradovi poput Toronta i Vancouvera su negdje u sredini s cijenama 11 i 11,10 dolara, a New York je na 20. mjestu s 15,80 dolara. Na listi 20 gradova prema cijenama taksija su i Tokio, StockholmBerlinSydneyEdinburghBarcelonaOsloDublin i Frankfurt.

