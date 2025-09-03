HOK nudi rješenja za taksije. Jedno je uvođenje maksimalne cijene po km

Na inicijativu HOK-a održan je hitan sastanak na tu temu jer čak 90 posto članova HOK-a obavlja taksi usluge koristeći elektroničku aplikaciju kao taksimetar. Iz Ministarstva je obrazloženo kako su svjesni situacije s terena, ali i naglasili kako je intencija da korisniku unaprijed i to prije ulaska u vozilo moraju biti poznati cijena i planirana ruta putovanja, čime se štiti korisnik usluga. Na sastanku je postignuto kompromisno rješenje prema kojem je zakonodavac omogućio nastavak korištenja elektroničke aplikacije kao taksimetra uz uvjet isticanja najviše tarife i najviše cijene usporedive vožnje od pet kilometara i 15 minuta.