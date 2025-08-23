Osječkih je taksista u to vrijeme bilo za nabrojati na prste i uglavnom su dokono čekali ponekog putnika ispred Željezničkog kolodvora. Jedan od tih tada malobrojnih prepričavao mi je anegdote sa svog posla pa i ovu: "Vozim ja Vukovarskom (jednom od najprometnijih gradskih ulica, nap.a.) kad vidim lika kraj ceste kako mi maše da stanem. Kao, vidio je taksi pa da pozove. Reko' ja u sebi: Lega, nije ti ovo New York! I vozim dalje."