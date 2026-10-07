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IZNAD PROLOŠCA

Veliki požar kod Imotskog: Stigla tri kanadera

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N1 Info
|
07. lis. 2026. 13:44
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kanader
N1 / Fran Rubil

Požar na području Prološca kod Imotskog ponovno se aktivirao, a zbog njegova razmjera u gašenje su uključene i zračne snage.

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Prema informacijama vatrogasaca s terena, na požarište je upućen veći broj vatrogasaca i vozila s područja Imotske krajine, a u gašenju sudjeluju i tri kanadera.

"Požar je ozbiljan", poručili su vatrogasci, javlja Radio NU.

Vatrogasne snage pokušavaju zaustaviti širenje vatrene fronte i što prije staviti požarište pod kontrolu.

Situaciju otežava činjenica da je riječ o požaru koji se ponovno aktivirao nakon jučerašnje intervencije. Na istom području jučer su gorjeli trava i raslinje, a požarište je nakon intervencije bilo stavljeno pod kontrolu.

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Teme
imotski požar požar imotski proložac

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